PROCESOS JUDICIALES
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Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales

La comparecencia será previsiblemente el 24 de junio, tras la próxima reunión del Consejo Europeo. Esta decisión llega después de que tanto la oposición como los socios del Gobierno hayan pedido explicaciones y un adelanto de las elecciones, tras las últimas decisiones judiciales que han afectado al PSOE.

PEDRO SANCHEZ KORTEA
Pedro Sanchez en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Pedro Sanchez presidenteak Kongresuan agerraldia egitea eskatu du, azken ikerketa judizialen ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, una comparecencia que, previsiblemente, será en la última semana de junio.

El Ejecutivo ha cursado esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez

La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio. Por tanto, lo previsible es que la comparecencia de Sánchez ante el Congreso sea a la semana siguiente, y en concreto el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones.

Además de la petición del propio Sánchez, también han registrado una solicitud conjunta para esa comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís.

A consecuencia de las decisiones judiciales de los últimos días que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al PSOE por el caso Leire, se han sucedido por parte del PP y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones. Como ejemplo, este jueves, el dirigente del PNV Aitor Esteban ha afirmado que la legislatura "ha llegado a su fin".

Sin embargo, el Gobierno rechaza, por el momento, adelantar los comicios y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno.

Pedro Sánchez Gobierno de España Congreso Diputados Psoe Corrupción Política Política

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