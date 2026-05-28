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PSE-EE: "Estos datos ratifican que acertamos al establecer el rumbo de la acción de este gobierno"

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Euskaraz irakurri: PSE-EE: "Datu hauek berresten dute asmatu egiten dugula gobernu honen ekintzaren norabidea ezartzen"
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El secretario de política autonómica y políticas públicas del PSE-EE, Ekain Rico, subraya que EITB Focus coloca al PSE-EE "en los parámetros que otras encuestas nos situaban en 2023". 

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