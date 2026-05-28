CORRUPCIÓN POLÍTICA
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El ministro Puente ve un intentos de "derribar" al Gobierno con métodos "no democráticos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Puente ministroak Gobernua "eraisteko" saiakerak ikusten ditu, "demokratikoak ez diren" metodoak erabilita
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Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha declarado  en los pasillos del Congreso sobre los múltiples procesos que están abiertos en los juzgados y que salpican al PSOE. Ha insistido en que hay que dejar trabajar a la Justicia y opina que existe un intento de derribar al Gobierno.

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