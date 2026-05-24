La UDEF señala a Zapatero y sus hijas como principales beneficiarios de la red de Plus Ultra
El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado.
"El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental", dice la UDEF.
En otro informe de la UDEF se recogen conversaciones entre Plus Ultra y sus abogados respecto al procedimiento judicial que se seguía en un juzgado de Madrid sobre el rescate a esta aerolínea y el pago de "mordidas", sobre las que se investiga a Zapatero.
La trama intentó boicotear la investigación
Una de esas conversaciones es la que mantuvieron el 20 de mayo de 2021 Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de "hacer un Kitchen Gabinet" para boicotear la investigación judicial.
En concreto, según recoge el informe policial, Palomero le indicaba a Reyes que al día siguiente va a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", en alusión a la instructora del caso, Esperanza Collazos.
"La instrucción es muy importante", subrayaba el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga".
"Hay que cortar esto", remarcaba Palomero, a lo que Reyes le respondía que "absolutamente" y le instaba a hablar "con Julio" para cortarlo, sin especificar si se refería a Julio Martínez, presidente de la aerolínea.
"Meterle chola al Zapa" para agilizar el rescate
Asimismo, la UDEF recoge conversaciones de directivos de Plus Ultra que indican que los próximos pasos pasan por apurar o presionar a Zapatero para agilizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia y lo hizo en los términos "meterle chola al Zapa”, para que Julio Martínez Martínez, "cabeza visible de la red de influencia", agilizara la tramitación con la SEPI.
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