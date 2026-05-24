Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.
Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodriguez Zapatero eta horren bi alabak izan ziren Plus Ultra saretik lortutako funtsen onuradun nagusi, Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalerako Unitatearen (UDEF) arabera.
"Sare horretatik lortutako funtsen onuradun nagusia izan zen Jose Luis Rodriguez Zapatero eta WAHTHEFAV elkartea —presidente ohiaren bi alabak dira elkarte horretako administrari eta bazkide—", horren arabera.
UDEFen lehen txostenean, Plus Ultraren eta bere abokatuen arteko elkarrizketak jasotzen dira. Airelinea horren erreskatearen eta Zapatero ikerketapean jarri duten legez kanpoko komisioen inguruan Madrilgo epaitegi batean zabaldutako jardunbide judizialaz hitz egiten zuten elkarrizketa horietan.
Ikerketa boikotatzeko azpijokoa
2021eko maiatzaren 20an Rodolfo Reyes Plus Ultrako akziodunak eta horren abokatu Miguel Palomerok izandako solasaldietako batean, "Kitchen Gabinet bat" egitea proposatzen zuten, ikerketa judizialari boikota egiteko asmoarekin.
Zehazki, Poliziaren lehen txostenaren arabera, Palomerok Reyesi esaten zion 15. epaileari buruz galdetuko zuela, auziaren instruktore Esperanza Collazos zeharka aipatuz.
"Instrukzioa oso garrantzitsua da", adierazi zuen abokatuak, eta harro esan zion fiskal nagusia bere laguna zela.
"Hau eten beharra dago", nabarmendu zuen Palomerok, eta Reyesek "baietz" erantzun. Horretarako, Juliorekin hitz egin behar zuela esan zion, zehaztu gabe airelineako presidente Julio Martinezi buruz ari ote zen.
Zapaterori "presa eman", erreskatea arintzeko
Era berean, Plus Ultrako zuzendarien elkarrizketak jaso ditu UDEFek. Erreskatea arintze aldera, hurrengo urratsa Zapaterori "presa ematea" dela diote horietan.
