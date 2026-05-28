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Vox: "Crecemos a pesar del apartheid político que sufrimos desde hace dos legislaturas"

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Euskaraz irakurri: Vox: "Hazten ari gara, duela bi legealditik apartheid politikoa jasan dugun arren"
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Amaia Martínez, portavoz de Vox, ha destacado que "somos el único partido político que ha subido en las cuatro últimas elecciones autonómicas que se han celebrado". 

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