Vox: "Hazten ari gara, duela bi legealditik apartheid politikoa jasaten ari garen arren"
Amaia Martinez Voxeko bozeramaileak nabarmendu duenez, "azken lau hauteskunde autonomikoetan gora egin duen alderdi politiko bakarra gara".
Estebanen esanetan, legegintzaldia "amaierara iritsi da" eta hauteskundeak aurten egitea eskatu du
EBBko presidentearen ustez, egoera politikoa "erabat blokeatuta" dago, eta "interes orokorrak" hauteskundeak deitzea eskatzen duela uste du. Gainera, baztertu du bere alderdiak Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako zentsura-moziorik bultzatuko duenik.
EH Bildu: "Etengabe gora doan indarra da EH Bildurena"
Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak uste du urtebete barru izango diren hauteskundeetan 2023ko emaitza "historikoak" hobetuko dituztela.
Abian da David Sanchezen ustezko kontratazio irregularraren inguruko epaiketa, aurretiazko gaiekin
Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.
EAJ: "Pozik gaude jendeak gure lana baloratzen duelako"
EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak oso positibotzat jo ditu EITB Focusen emaitzak. "Euskal gizarteak gure lanean konfiantza duela uste dugu", nabarmendu du.
PSE-EE: "Datu hauek berresten dute asmatu dugula gobernu honen ekintzaren norabidea ezartzen"
Ekain Rico PSE-EEren politika autonomiko eta politika publikoen idazkariak azpimarratu du EITB Focusek "beste inkesta batzuek 2023an jartzen gintuzten parametroetan" jartzen duela PSE-EE.
PP: "Euskadiko inkestak ez dira fidagarriak"
Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak azpimarratu duenez, "CISen ikusten ari garen zenbait kontu ikusten ari gara hemen, EAJren agindupean daudenetan".
Sumar: "Babesari eusten diogu; ezker plurinazionalaren espazioa existitzen da oraindik"
Jon Fernandezek, Eusko Legebiltzarreko Sumarreko bozeramaileak, bere alderdiaren azken EITB Focusen emaitzak goraipatu ditu. "Espazio honetako alderdi politikoak proiektu komun bat eskaintzera deituta gaude", azpimarratu du.
Guardia Zibilak amaitu du Leire Diez kasuari buruzko dokumentazio bilketa PSOEren egoitzan, 12 ordu eta gero
Militante sozialistaren aurka irekita zuen auzia zabaldu egin du Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak, eta PSOEren eta Espainiako Gobernuaren inguruko kausa judizialak neutralizatzeko eroskeria gertatu ote zen ari da aztertzen orain. Alegia, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Diezek horretarako.