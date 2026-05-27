PSOEren inguruan ikertzen ari direna larria dela aitortu du Pedro Sanchezek, baina ez ditu hauteskundeak aurreratuko

Espainiako presidenteak Erroman hitz egin du PSOEren inguruan izandako azken gertaeren inguruan. Paralisiaren aurrean "oreka" defendatu du. 

EITB

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du Auzitegi Nazionalaren ikerketa "larria" dela, PSOEren egoitzan egindako errekerimendu bat dela eta, eta sozialisten zuzendaritzak justiziarekin "erabateko lankidetza" izango duela bermatu du.

Pedro Sanchezek Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari babesa berretsi du.

Espainiako Gobernuko presidenteak esan du autoa eta prentsak "sumario luzeari" buruz argitaratu duena irakurtzeko aukera izan duela, eta duela astebete presidente ohiaren inputazioaren berri izan ostean Kongresuan esandakoa berretsi du.

"Berriro berresten dut gaur hemen: justiziarekiko lankidetza osoa, Zapatero presidentearen errugabetasun-presuntzioarekiko errespetu osoa eta Zapatero presidenteari eman diodan babes osoa", esan du.

Espainiako Gobernuko presidenteak esan duenez, irakurri duenaren ostean, eta "zuzenbideaz bera baino askoz gehiago dakiten pertsonekin" hitz egin ondoren, "ez dago nahikoa arrazoi" jarrera aldatzeko.

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat. Leire Diez PSOEko militante ohiari alderdiaren kontrako prozedura judizialak zapuzteko lanengatik ustez egindako ordainketekin lotutako auziari lotuta dago jarduketa.

Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

