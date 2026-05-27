Pedro Sánchez admite la gravedad de la investigación al PSOE, pero descarta adelantar elecciones
El presidente español ha reaccionado a los últimos acontecimientos ocurridos en torno al PSOE desde Roma. Ha destacado que defiende la "estabilidad" frente a la parálisis.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede del PSOE y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.
Zapatero
Pedro Sánchez, ha reafirmado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente del Gobierno español ha dicho que ha tenido ocasión de leer tanto el auto como lo que ha publicado la prensa sobre el "extenso sumario" y se reafirma en lo que ya dijo hace una semana en el Congreso tras conocerse la imputación del expresidente.
"Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha sostenido.
El presidente del Gobierno español ha esgrimido que tras lo que ha leído y ha comentado con "personas que saben mucho más de derecho" que él, "no hay motivo suficiente" para que cambie de posición.
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