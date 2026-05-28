Albiste izango dira: EiTB Focus inkesta udal eta foru hauteskundeetako boto-asmoaren inguruan, alerta laranja beroagatik eta krisia PSOEn

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

EITB Focus
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EiTB Focus inkesta udal eta foru hauteskundeetako boto-asmoaForu eta udal hauteskundeetarako urtebete falta den honetan, EAJk eta, bereziki, EH Bilduk emaitzak hobetuko lituzkete, joera bipartidista sendotuz. Nafarroan, UPN izango litzateke lehen indarra, baina nekez izango luke gobernatzeko aukera; PSN eta EH Bildu lehian ariko lirateke bigarren indarra izateko.

- Alerta laranja beroagatik: Bero itogarria izango da nagusi gaur, zortzigarren egunez jarraian. Ostiral arratsaldetik aurrera iritsiko da aldaketa. EAEn alerta laranja indarrean egongo da egun osoan, tenperatura altu iraunkorrengatik. Nafarroan, AEMETek abisu horia ezarriko du 14:00etatik 20:00etara Erriberan, tenperatura altuengatik. Ipar Euskal Herrian ere abisu horia ezarri dute.

- Krisia PSOEn: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du PSOEren inguruan ikertzen ari direna "larria" dela, baina berretsi du bere helburua legegintzaldia agortzea dela, Espainiari egonkortasuna komeni zaiolako, bere ustez, eta ez hauteskundeak deitzea, horrek "paralisia" ekarriko lukeelako. 

18:00 - 20:00
Duela  min.

Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

