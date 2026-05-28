Albiste izango dira: EiTB Focus inkesta udal eta foru hauteskundeetako boto-asmoaren inguruan, alerta laranja beroagatik eta krisia PSOEn
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EiTB Focus inkesta udal eta foru hauteskundeetako boto-asmoa: Foru eta udal hauteskundeetarako urtebete falta den honetan, EAJk eta, bereziki, EH Bilduk emaitzak hobetuko lituzkete, joera bipartidista sendotuz. Nafarroan, UPN izango litzateke lehen indarra, baina nekez izango luke gobernatzeko aukera; PSN eta EH Bildu lehian ariko lirateke bigarren indarra izateko.
- Alerta laranja beroagatik: Bero itogarria izango da nagusi gaur, zortzigarren egunez jarraian. Ostiral arratsaldetik aurrera iritsiko da aldaketa. EAEn alerta laranja indarrean egongo da egun osoan, tenperatura altu iraunkorrengatik. Nafarroan, AEMETek abisu horia ezarriko du 14:00etatik 20:00etara Erriberan, tenperatura altuengatik. Ipar Euskal Herrian ere abisu horia ezarri dute.
- Krisia PSOEn: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du PSOEren inguruan ikertzen ari direna "larria" dela, baina berretsi du bere helburua legegintzaldia agortzea dela, Espainiari egonkortasuna komeni zaiolako, bere ustez, eta ez hauteskundeak deitzea, horrek "paralisia" ekarriko lukeelako.
Guardia Zibilak amaitu du Leire Diez kasuari buruzko dokumentazio bilketa PSOEren egoitzan, 12 ordu eta gero
Militante sozialistaren aurka irekita zuen auzia zabaldu egin du Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak, eta PSOEren eta Espainiako Gobernuaren inguruko kausa judizialak neutralizatzeko eroskeria gertatu ote zen ari da aztertzen orain. Alegia, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Diezek horretarako.
Zer da Leire Diez auzia eta zer egozten dio orain Pedraz epaileak PSOEri?
PSOEren inguruan ikertzen ari direna larria dela aitortu du Pedro Sanchezek, baina ez ditu hauteskundeak aurreratuko
Espainiako presidenteak Erroman hitz egin du PSOEren inguruan izandako azken gertaeren inguruan. Bere ustez hauteskundeek "paralisia" ekarriko lukete eta horren aurrean "oreka" defendatu du.
Cerdan, PSOEko gerentea eta Zarrias, Leire Diez auzian inputatuta Auzitegi Nazionalak eskatuta
Ikerketak erabaki judizial berriekin egiten du aurrera: kontratu publikoei lotutako eta informazio sentikorra lortzeko ustezko sare bat aztertzen du auziak.
Lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijook Sanchezi, "egoera agoniko eta patetiko honen aurrean"
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, "anomalia izugarria da" alderdi politiko baten egoitza miatzea. "Hauteskunde-kanpaina edo egia den jakin ezinda gaude une honetan", esan du.
Kortajarenaren ustez, Zupiria "justifikaezina justifikatzen" saiatu da, eta neurriak eskatu dizkio
Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramailearen hitzetan, neurriak hartu ezean, "inpunitateari autobide bat irekitzen" zaio.
Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"
EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.
Vaquerok uste du arduragabea dela Espainiako legealdia 2027ra arte eramatea
Maribel Vaquero EAJren Diputatuen Kongresuko bozeramailearen arabera, Espainiako legealdia ezin da 2027an bukatu, amaierara arte eramanda, aurreikusita dagoen moduan. Bere ustez, Espainiako Gobernua arduragabe jokatzen ari da, eta azken auzi judizialek amorrua areagotu dute Kongresuan.
Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.