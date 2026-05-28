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Será noticia: EiTB Focus sobre la intención de voto en las elecciones municipales y forales, alerta naranja por calor y crisis en el PSOE

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EiTB Focus inkesta udal eta foru hauteskundeetako boto-asmoaren inguruan, alerta laranja beroagatik eta krisia PSOEn
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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 28 de mayo de 2026:

EiTB Focus sobre la intención de voto en las elecciones municipales y forales: A un año de las elecciones municipales y forales, tanto el PNV como, especialmente, EH Bildu, mejorarían resultados y consolidarían una tendencia bipartidista. En Navarra, UPN ganaría las elecciones, pero estaría lejos de poder gobernar; el PSN y EH Bildu rivalizarían por ser segunda fuerza.

- Alerta naranja por calor: Octavo día de calor sofocante, antes del alivio térmico del viernes. Continúa la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes en la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra, AEMET activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por su parte, en Ipar Euskal Herria también está activado el aviso amarillo

- Crisis en el PSOE: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede del PSOE en Ferraz, aunque ha ratificado que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque, según ha destacado, lo que a España le conviene es la estabilidad y no la "parálisis" que considera que supondría convocar ahora comicios.

EiTB Focus Eguraldia Olas de calor Psoe Titulares de Hoy Política

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