CASO LEIRE DÍEZ
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Cerdán, la gerente del PSOE y Zarrías, imputados en el caso Leire Díez instruido por la Audiencia Nacional

La investigación avanza con nuevas decisiones judiciales en una causa que analiza una presunta red vinculada a contratos públicos y obtención de información sensible. Las diligencias incluyen registros y nuevas imputaciones.
MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
Registro de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Cerdan, PSOEko gerentea eta Zarrias, Auzitegi Nazionalak bideratutako Leire Diez auzian inputatuta
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EITB

Última actualización

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

El magistrado investiga posibles pagos desde el PSOE a una presunta trama vinculada a la obtención de información sensible sobre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

Las imputaciones se producen el mismo día en el que la UCO de la Guardia Civil ha registrado la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz.

Agentes de la UCO han accedido también a domicilios de los investigados por orden judicial, dentro de unas diligencias derivadas de una pieza separada del caso.

La causa analiza una supuesta red que habría operado mediante contratación y facturación irregular en el entorno de empresas públicas y la SEPI.

Según la investigación, el juez también ha ordenado actuaciones sobre el exresponsable de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos vinculados a la causa principal.

Las pesquisas apuntan a la existencia de un grupo que habría tratado de influir en expedientes administrativos para obtener beneficios económicos a través de comisiones, según las hipótesis recogidas en el sumario.

El caso permanece bajo secreto de sumario, que ha sido prorrogado, mientras continúan las diligencias ordenadas por el juez instructor.

CASO LEIRE DÍEZ

La UCO acude a la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez

Agencias | EITB

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid; no se trataría de un registro, sino de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
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Psoe Política

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