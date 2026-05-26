Caso Plus Ultra
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Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno español ha pedido al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio.
José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Plus Ultra auzian Auzitegi Nazionalean egin beharreko deklarazioa atzeratzea eskatu du Zapaterok
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Agencias | EITB

Última actualización

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio. 

Zapatero fue citado para ese día imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

El juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Corrupción Política España Audiencia Nacional Política

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