Zupiria comparece en el Parlamento para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el recibimiento a los miembros de la Flotilla

El consejero de Seguridad Bingen Zupiria comparecerá este mediodía ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.

En las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, se aprecian las cargas de la Ertzaintza, cuyos agentes golperon a activistas y a personas que habían acudido a recibirlos. La actuación se saldó con cuatro detenidos.

La comparecencia se produce a petición propia de Zupiria, aprovechando que este martes ya estaba convocada la Comisión para tratar otros asuntos previstos.

Antes del anuncio del consejero, tanto EH Bildu como el Movimiento Sumar y Podemos Euskadi habían solicitado la comparecencia urgente del mismo.

El domingo Zupiria atendió a los medios en Durango, donde en una primera valoración, lamentó lo ocurrido y asumió "en primera persona" la responsabilidad y se comprometió a investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

Posteriormente, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, reconoció públicamente el gesto de Zupiria, pero pidió la asunción de medidas ante "la existencia de un grave problema con el modelo policial" y anunció que próximamente harán una propuesta.

La polémica actuación ha provocado, además, que Podemos haya pedido la dimisión de Zupiria y el Ararteko haya abierto un expediente de oficio.