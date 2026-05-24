Manifestación en Bilbao para denunciar los incidentes de Loiu y criticar la actuación de la Ertzaintza

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este mediodía las principales calles del centro de Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza para denunciar los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Loiu a la llegada de activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla.

La marcha, convocada por Palestinaren Elkartasuna, ha comenzado pasadas las 13:00 horas, tras una pancarta en la que se leía "Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sinonismo suntsitu. Palestina askatu" (Ertzaintza y Gobierno Vasco, cómplices del sionismo. Derribar el sionismo. Liberar a Palestina).

Al inicio de la marcha, las patrullas policiales que han ido por delante de la manifestación por la Gran Vía de la ciudad han recibido silbidos, insultos y gritos de "policía asesina". Los gritos en su contra se han sucedido durante el recorrido, al igual que los de "Boicot Israel, Palestina askatu" y "PNV, sionista".

Desde Global Sumud Euskal Herria han afirmado que las imágenes "hablan por sí solas", y han recordado que en los anteriores recibimientos a miembros de la flotilla, también en el aeropuerto, "nunca hubo problemas". "No se bloqueó el camino a nadie. No es casualidad que sin Ertzaintza no hubiera problemas", han asegurado.

Asimismo, denuncian que la actuación policial "buscó cortar la solidaridad", aunque ha asegurado que "sus golpes se encontraron con la dignidad interminable de un pueblo" y consideran a la Ertzaintza "cómplice del sionismo", así como al Gobierno Vasco.

También han señalado la existencia de "empresarios vascos que trabajan con el sionismo y sacan rédito económico de las guerras imperialistas", y ha criticado la actuación de "políticos de todos los colores" por, a su juicio, preservar la impunidad de "criminales de guerra". En este sentido, han asegurado que "estos criminales tienen nombre y apellidos, viven en nuestro país y sabemos quiénes son", al tiempo que ha reclamado "unidad" para "acabar con su impunidad".



Finalmente, han considerado que las imágenes de la actuación policial "muestran lo que queremos reivindicar" y han contrapuesto "la actitud violenta y lamentable de la Ertzaintza" con "la actitud digna y ejemplar de la flotilla". "Debemos unirnos para luchar contra el enemigo común", han concluido.

Al finalizar la marcha los convocantes han leído un manifiesto en el que han reiterado su crítica a la actuación policial y han asegurado que ello "muestra el verdadero carácter fascista de Israel y la necesidad de su disolución".

De este modo, han querido denunciar "firmemente" también la "responsabilidad del Gobierno Vasco, que ha actuado como cómplice del sionismo al dar continuidad a las torturas llevadas a cabo por Israel, por si no fuera suficiente".

"La actuación policial de ayer, la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina... son conocidos también los vínculos entre la Ertzaintza y el Mossad israelí. Los acontecimientos de los últimos días han servido para arrojar luz sobre las complicidades con las entidades sionistas", han afirmado.

La pancarta la han portado, entre otros, miembros de la flotilla propalestina, que previamente han denunciado en conferencia de prensa la actuación de la Ertzaintza en Loiu, donde la Policía Autónoma detuvo a cuatro personas, dos integrantes de la flotilla que llegaban a Euskadi y otras dos personas que participan en un recibimiento a los activistas, que quedaron ayer mismo en libertad.

Los participantes se han mostrado sorprendidos y dolidos con la intervención de la Ertzaintza y han defendido que, por su parte, "no existió ningún tipo de provocación".