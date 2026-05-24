Manifestazio jendetsua Bilbon, Loiuko istiluak salatzeko eta Ertzaintzaren jokabidea kritikatzeko
Euskal ekintzaileak minduta eta harrituta agertu dira Ertzaintzaren esku-hartzearekin, eta defendatu dute, bestalde, haien aldetik ez zela "inolako probokaziorik egon".
Manifestazio jendetsua egin dute igande eguerdian Bilboko erdigunean, atzo Global Sumud Flotillaren euskal ordezkaritzako ekintzaileak iritsitakoan Loiuko aireportuan izandako istiluak salatzeko. Bizkaiko hiriburuko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Ertzaintzaren aurkako oihuen artean.
"Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sinonismoa suntsitu. Palestina askatu" lelopean, 13:00ak aldera hasi da manifestazioa.
Manifestazioaren aurretik hiriko Kale Nagusitik joan diren polizia-patruilek txistuak, irainak eta "polizia hiltzaile" bezalako oihuak jaso dituzte. Ibilbidean zehar, bestelako oihu batzuk ere entzun dira, adibidez: "Boicot Israel, Palestina askatu" eta "EAJ, sionista".
Global Sumud Euskal Herritik adierazi dutenez, irudiek "berez hitz egiten dute", eta gogorarazi dute aurreko harreretan, aireportuan ere, ez zela arazorik izan. "Ez zaio bidea blokeatu inori. Ez da kasualitatea Ertzaintzarik gabe arazorik ez egotea", ziurtatu dute.
Era berean, salatu dute poliziaren jarduerak euskal ekintzaileen "elkartasuna eten" nahi izan zuela, baina ziurtatu dute "haien kolpeak herri baten duintasun amaiezinarekin" topo egin zutela, eta Ertzaintza "sionismoaren konplize" dela, baita Eusko Jaurlaritza ere.
Halaber, "sionismoarekin lan egiten duten eta gerra inperialistetatik etekin ekonomikoa ateratzen duten euskal enpresariak" daudela ziurtatu dute, eta "kolore guztietako politikarien" jarduna kritikatu dute, "gerra kriminalen" zigorgabetasuna babestea leporatuta. Ildo horretatik, "kriminal horiek izen-abizenak dituzte, gure herrialdean bizi dira eta badakigu nortzuk diren", salatu dute. Hori dela eta, "batasuna" eskatu dute, "zigorgabetasunarekin amaitzeko".
Azkenik, polizia-jardueraren irudiek "aldarrikatu nahi duguna" erakusten dutela uste dute, eta "Ertzaintzaren jarrera bortitza eta tamalgarria" eta "ontzidiaren jarrera duin eta eredugarria" kontrajarri dituzte. "Bat egin behar dugu etsai komunaren aurka borrokatzeko", gaineratu dute.
Manifestazioaren amaieran, manifestu bat irakurri dute, eta Poliziaren jarrera kritikatu dute, "Israelen benetako izaera faxista eta desegitearen beharra agerian utziz". Horrela, irmo salatu dute "Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna, sionismoaren konplize gisa jokatu baitu Israelek egindako torturei jarraipena ematean, nahikoa ez balitz ere".
"Atzoko polizia-jarduera, Palestinarekiko elkartasun-mugimenduaren aurkako errepresioa... ezagunak dira Ertzaintzaren eta Israelgo Mossaden arteko loturak ere. Azken egunetako gertaerek erakunde sionistekiko konplizitateak argitzeko balio izan dute ", adierazi dute.
Pankarta, besteak beste, euskal ekintzaileek eraman dute, eta, aldez aurretik, hedabideen aurrean salatu dute Ertzaintzak Loiun izandako jokabidea. Izan ere, lau pertsona atxilotu zituzten, iritsi berri ziren ontzidiko bi kide eta ekintzaileei egindako harreran parte hartzen ari ziren beste bi pertsona.
Euskal ekintzaileak minduta eta harrituta agertu dira Ertzaintzaren esku-hartzearekin, eta defendatu dute, bestalde, haien aldetik ez zela "inolako probokaziorik egon".
Te puede interesar
A-15a erabat ireki dute, 8 urteko lanak amaitu ostean
Gipuzkoako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu inguru horretako lanak, eta jakinarazi du aurrerantzean kontrol handiagoa izango dutela bidearen gainean.
Bakioko hondartzan itota agertu den gizonaren heriotza ikertzen ari da Ertzaintza
Gorpua larunbat arratsaldeko zortzi eta erdiak inguruan agertu da.
Bi atxilotu eta hiru ertzain zaurituta Gasteizen, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano partidaren aurreko istiluetan
Segurtasun Sailak adierazi duenez, klubeko zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu dira, eta ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Kargatu egin dute ertzainek eta bi lagun atxilotu dituzte.
Ertzaintzaren jarrerarekin harrituta eta minduta agertu dira euskal ekintzaileak, aske geratu ostean
Gazara laguntza zeraman Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileen aurkako esku-hartzea salatu dute. Loiun bildutako lagun, senide eta jarraitzaileek gertatutakoa deitoratu, eta Gazara begira jarraitzeko eskatu dute.
Palestinan gertatzen ari dena gaitzetsi, eta Loiun ekintzaileekin gertatutakoa salatu dute Iruñean
Global Sumud Flotillako Arantxa Paniaguak adierazi duenez, Bilbon gertatutakoak ez ditu geldiaraziko, "are gehiago, aurrera jarraitzeko eta behar den guztietan nahikoa, nahikoa eta nahikoa dela esateko bultzada izango da".
Hondartzetan soroslerik gabe, surflariek dozenaka pertsona erreskatatu dituzte azken orduetan Zurriolan
Udako eguraldia dugun arren, ofizialki ez da hondartza denboraldia hasi eta, beraz, ez dago soroslerik hondartzetan. Gauza horrela, atzo Donostiako Zurriolan, egoera arriskutsuan zuden hainbat bainulari erreskatatu behar izan zituten surflariek. Eguraldi onak jarraituko duenez, "neurriak hartzeko" eskatzen diete erakundeei.
Tuteran eltxoen arazoak ez du etenik: iluntzean nabaritzen da gehien
Tuteran hiru egun daramatzate eltxo artean, eta iluntzean nabaritzen da gehien. Bero itogarria bat-batean iristeak eltxo izurritea ekarri du Erriberako hiriburura. Eltxoei aurre egiteko produktuak agortzen hasi dira Tuterako farmazietan.
"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"
Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.
Kontrabandoko 9.000 tabako pakete baino gehiago zeramatzan ibilgailu bat atzeman dute Zubirin
Gidaria atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta, tabakoaren fakturarik edo egiaztagiririk aurkeztu ez duelako.