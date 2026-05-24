FLOTILLAKOEN HARRERA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Manifestazio jendetsua Bilbon, Loiuko istiluak salatzeko eta Ertzaintzaren jokabidea kritikatzeko

Euskal ekintzaileak minduta eta harrituta agertu dira Ertzaintzaren esku-hartzearekin, eta defendatu dute, bestalde, haien aldetik ez zela "inolako probokaziorik egon".

BILBAO, 24/05/2026.- Manifestación convocada por la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla este domingo tras los incidentes registrados este sábado en el aeropuerto de Loiu a la llegada de sus compañeros. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Manifestazio jendetsua egin dute igande eguerdian Bilboko erdigunean, atzo Global Sumud Flotillaren euskal ordezkaritzako ekintzaileak iritsitakoan Loiuko aireportuan izandako istiluak salatzeko. Bizkaiko hiriburuko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Ertzaintzaren aurkako oihuen artean.

"Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sinonismoa suntsitu. Palestina askatu" lelopean, 13:00ak aldera hasi da manifestazioa. 

Manifestazioaren aurretik hiriko Kale Nagusitik joan diren polizia-patruilek txistuak, irainak eta "polizia hiltzaile" bezalako oihuak jaso dituzte. Ibilbidean zehar, bestelako oihu batzuk ere entzun dira, adibidez: "Boicot Israel, Palestina askatu" eta "EAJ, sionista".

Global Sumud Euskal Herritik adierazi dutenez, irudiek "berez hitz egiten dute", eta gogorarazi dute aurreko harreretan, aireportuan ere, ez zela arazorik izan. "Ez zaio bidea blokeatu inori. Ez da kasualitatea Ertzaintzarik gabe arazorik ez egotea", ziurtatu dute.

Era berean, salatu dute poliziaren jarduerak euskal ekintzaileen "elkartasuna eten" nahi izan zuela, baina ziurtatu dute "haien kolpeak herri baten duintasun amaiezinarekin" topo egin zutela, eta Ertzaintza "sionismoaren konplize" dela, baita Eusko Jaurlaritza ere.

Halaber, "sionismoarekin lan egiten duten eta gerra inperialistetatik etekin ekonomikoa ateratzen duten euskal enpresariak" daudela ziurtatu dute, eta "kolore guztietako politikarien" jarduna kritikatu dute, "gerra kriminalen" zigorgabetasuna babestea leporatuta. Ildo horretatik, "kriminal horiek izen-abizenak dituzte, gure herrialdean bizi dira eta badakigu nortzuk diren", salatu dute. Hori dela eta, "batasuna" eskatu dute, "zigorgabetasunarekin amaitzeko".

Azkenik, polizia-jardueraren irudiek "aldarrikatu nahi duguna" erakusten dutela uste dute, eta "Ertzaintzaren jarrera bortitza eta tamalgarria" eta "ontzidiaren jarrera duin eta eredugarria" kontrajarri dituzte. "Bat egin behar dugu etsai komunaren aurka borrokatzeko", gaineratu dute.

Manifestazioaren amaieran, manifestu bat irakurri dute, eta Poliziaren jarrera kritikatu dute, "Israelen benetako izaera faxista eta desegitearen beharra agerian utziz". Horrela, irmo salatu dute "Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna, sionismoaren konplize gisa jokatu baitu Israelek egindako torturei jarraipena ematean, nahikoa ez balitz ere".

"Atzoko polizia-jarduera, Palestinarekiko elkartasun-mugimenduaren aurkako errepresioa... ezagunak dira Ertzaintzaren eta Israelgo Mossaden arteko loturak ere. Azken egunetako gertaerek erakunde sionistekiko konplizitateak argitzeko balio izan dute ", adierazi dute.

Pankarta, besteak beste, euskal ekintzaileek eraman dute, eta, aldez aurretik, hedabideen aurrean salatu dute Ertzaintzak Loiun izandako jokabidea. Izan ere, lau pertsona atxilotu zituzten, iritsi berri ziren ontzidiko bi kide eta ekintzaileei egindako harreran parte hartzen ari ziren beste bi pertsona.

Euskal ekintzaileak minduta eta harrituta agertu dira Ertzaintzaren esku-hartzearekin, eta defendatu dute, bestalde, haien aldetik ez zela "inolako probokaziorik egon".

Euskal Autonomia Erkidegoa Bilbo Palestina Gizartea

Te puede interesar

luka-Remiro-activista-global-summut-flotilla
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"

Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.

Cargar más
Publicidad
X