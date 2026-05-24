Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak gaitzetsi egin ditu atzo Global Sumud Flotillako zenbait ekintzaile Bilboko aireportura iritsi zirenean izandako istiluak, baita agenteei egindako "probokazioak" ere.
Ertzaintzak lau pertsona atxilotu zituen eta hainbat karga egin zituen aireportuan Flotillako ekintzaileen eta haien zain zeuden senide eta lagunen aurka.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzukizuna, eta esku hartu zuten agenteak indarrean dagoen araudia betez aritu ziren ikertuko dutela iragarri du, "egoera eragin zuten pertsona batzuen portaera" aztertzeaz gain.
Sailburuak kazetarien galderei erantzunez adierazi duenez, harreran bildutako pertsona batzuen jarrerak "probokazio hutsa" izan ziren.
Bestalde, orokorrean, denei zuzenduta aitortu du, egoerak "beste modu batera bideratu beharra" dagoela.
Halaber, atzo gertatutakoarekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeela deitoratu du, are gehiago gertakariak Palestinako auziarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako. Palestinarekin Euskal Herriak duen atxikimenduaz kontziente dela ere gehitu du.
Kezka agertu du, Ertzaintza omen delako, azpimarratu du, euskal gizartean konfiantza handienetarikoa sortzen duen erakundea.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.
Indarraren erabileran "iparorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, Pradales lehendakarik Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exijentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute. Bestalde, bihar komunikabideen aurrean egingo du agerraldia Zupiriak.