Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ofrece declaraciones a los medios durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026

Zupiria, Durangon. Argazkia: EFE

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak gaitzetsi egin ditu atzo Global Sumud Flotillako zenbait ekintzaile Bilboko aireportura iritsi zirenean izandako istiluak, baita agenteei egindako "probokazioak" ere.

Ertzaintzak lau pertsona atxilotu zituen eta hainbat karga egin zituen aireportuan Flotillako ekintzaileen eta haien zain zeuden senide eta lagunen aurka.

Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzukizuna, eta esku hartu zuten agenteak indarrean dagoen araudia betez aritu ziren ikertuko dutela iragarri du, "egoera eragin zuten pertsona batzuen portaera" aztertzeaz gain.

Sailburuak kazetarien galderei erantzunez adierazi duenez, harreran bildutako pertsona batzuen jarrerak "probokazio hutsa" izan ziren.

Bestalde, orokorrean, denei zuzenduta aitortu du, egoerak "beste modu batera bideratu beharra" dagoela.

Halaber, atzo gertatutakoarekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeela deitoratu du, are gehiago gertakariak Palestinako auziarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako. Palestinarekin Euskal Herriak duen atxikimenduaz kontziente dela ere gehitu du.

Kezka agertu du, Ertzaintza omen delako, azpimarratu du, euskal gizartean konfiantza handienetarikoa sortzen duen erakundea.

Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Lau lagun atxilotu eta hainbat zauritu dituzte Flotillako euskal ekintzaileei egindako harreran izan diren istiluetan
