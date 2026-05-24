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Zupiria lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Loiu

Ha mostrado su preocupación porque se empañe la imagen de la Ertzaintza con lo sucedido ayer, y más por relacionar los hechos con una causa como la Palestina y la denuncia del genocidio israelí.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ofrece declaraciones a los medios durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026
Zupiria, en Durango. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotilla Bilbora iristean izandako istiluak eta "probokazioak"
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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

El consejero, en respuesta a periodistas, ha dicho que algunas de las actitudes de las personas congregadas en el recibimiento fueron “pura provocación”.

También ha lamentado que se empañe la imagen de la Ertzaintza con lo sucedido ayer, y más por relacionar los hechos con una causa como la Palestina y la denuncia del genocidio israelí.

La Ertzaintza detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra quienes esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla.

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Ertzaintza Política

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El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”. Por otra parte, mañana por la mañana, realizará declaraciones ante los medios en Durango.

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