Zupiria lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Loiu
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.
Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".
El consejero, en respuesta a periodistas, ha dicho que algunas de las actitudes de las personas congregadas en el recibimiento fueron “pura provocación”.
También ha lamentado que se empañe la imagen de la Ertzaintza con lo sucedido ayer, y más por relacionar los hechos con una causa como la Palestina y la denuncia del genocidio israelí.
La Ertzaintza detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra quienes esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla.
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Zupiria lamenta lo ocurrido en Loiu y asume la responsabilidad
El consejero de Seguridad dice que no debería haber ocurrido porque todo estaba hablado con las partes. Ha asumido la responsabilidad de investigar si las actuaciones de la Ertzaintza se ajustaron a las directivas vigentes, y la actitud de las personas que "provocaron" la situación.
Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes ocurridos en el recibimiento a miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”. Por otra parte, mañana por la mañana, realizará declaraciones ante los medios en Durango.
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