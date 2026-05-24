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Zupiria lamenta lo ocurrido en Loiu y asume la responsabilidad

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Euskaraz irakurri: Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
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EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad dice que no debería haber ocurrido porque todo estaba hablado con las partes. Ha asumido la responsabilidad de investigar si las actuaciones de la Ertzaintza se ajustaron a las directivas vigentes, y la actitud de las personas que "provocaron" la situación.

Ertzaintza Aeropuerto de Bilbao Política

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