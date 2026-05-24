El secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha defendido las candidaturas de Bilbao y San Sebastián para acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030 y ha manifestado que "Bilbao tiene que ser sede del Mundial de 2030. Euskadi en su conjunto tiene que responder con solvencia y con buen hacer al reto de que Bilbao y San Sebastián acojan partidos del Mundial".