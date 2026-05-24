Zupiria lamenta lo ocurrido en Loiu y asume la responsabilidad
El consejero de Seguridad dice que no debería haber ocurrido porque todo estaba hablado con las partes. Ha asumido la responsabilidad de investigar si las actuaciones de la Ertzaintza se ajustaron a las directivas vigentes, y la actitud de las personas que "provocaron" la situación.
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Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak esan du ez zuela gertatu behar, guztia hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelako gertaerak eta istiluak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan ote zen aztertuko omen du.
Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes ocurridos en el recibimiento a miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”. Por otra parte, mañana por la mañana, realizará declaraciones ante los medios en Durango.
EH Bildu, Sumar y Podemos Euskadi denuncian la actuación de Ertzaintza contra miembros de la Flotilla
EH Bildu ha denunciado que "la violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel". Sumar y Podemos también han denunciado firmemente lo ocurrido.
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