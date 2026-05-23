Varias personas heridas y cuatro detenidas en los incidentes registrados a la llegada de los activistas vascos al aeropuerto de Loiu
Durante el altercado, varios agentes han golpeado con porras a los activistas. La Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor. Uno de los detenidos está hospitalizado, otro ha quedado en libertad y los otros dos en permanecen en comisaría.
La llegada al aeropuerto de Bilbao de los seis activistas vascos de la Global Sumud Flotilla detenidos recientemente por Israel, se ha visto marcada por momentos de gran tensión e incidentes, tras los cuales han resultado heridas varias personas. Además, cuatro personas han sido detenidas, de las cuales una permanece en el hospital, otra ha quedado en libertad y otras dos están aún en comisaría.
Los y las activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla han llegado cerca de las 14:00 horas procedentes de Turquía al aeropuerto.
A su llegada, el grupo ha intentado realizarse una fotografía conjunta en las instalaciones del aeropuerto, donde han sido recibidos por allegados y simpatizantes.
En ese momento, agentes de la Ertzaintza les han solicitado en reiteradas ocasiones que se apartaran de la zona, momento en el que se han producido momentos de tensión. La situación ha derivado en incidentes entre algunos asistentes y los agentes desplegados en el aeropuerto.
Durante el altercado, varios agentes han intervenido utilizando porras para dispersar a algunas personas concentradas en el lugar. Además, cuatro personas han sido detenidas por la policía autonómica vasca.
La tensión ha marcado la llegada de los activistas, en un contexto de gran expectación mediática y de movilización de colectivos solidarios con Palestina.
En las instalaciones del aeropuerto, permanecían desde las 11:00 horas compañeros de los activistas para darles la bienvenida.
Su regreso estaba inicialmente previsto para el día de ayer, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por las lesiones sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".
Cuatro personas detenidas
Cuatro personas han sido detenidas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, durante los incidentes registrados a primera hora de la tarde de hoy, sábado.
Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.
Uno de los activistas denunciaba ante los micrófonos de ETB que "no hay derecho" recibir un trato así por parte de la Ertzaintza en un momento de celebración, tras la tortura que han sufrido por parte de Israel. "Han convertido un momento de celebración en una mierda", ha dicho.
Esta tarde varias personas se han reunido ante la comisaría de la Ertzaintza de Deusto para pedir la libertad de los detenidos.
A primera hora de la tarde llegaban las primeras reacciones de los partidos políticos vascos.
La Flotilla Global Sumud expresa su másima condena
La Flotilla Global Sumud (GSF) ha expresado su profunda indignación y condena a la "violenta agresión perpetrada por la Ertzaintza contra participantes de la flotilla" recién regresados a Bilbao.
"La Ertzaintza ha respondido de forma repentina e impactante con violencia", ham señalado.
"Lo que debería haber sido un momento de alivio y consuelo familiar tras una experiencia tan desgarradora se ha visto interrumpido por aún más brutalidad. Entre los atacados y golpeados por la policía vasca se encontraban personas que acababan de ser dadas de alta de centros médicos para regresar a casa, con graves y dolorosas lesiones sufridas durante su cautiverio en Israel, tras ser secuestradas ilegalmente en aguas internacionales europeas", han denunciado.
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