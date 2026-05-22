La OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la RD Congo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), con 750 casos sospechosos y 177 muertes, ha anunciado este viernes en rueda de prensa el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global, ha señalado Tedros, quien ha detallado que 82 de los casos y siete de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.
El director general ha agregado que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en RDC ha sido evacuado fuera del país, en este caso a la República Checa, al constituir un "contacto de alto riesgo", después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.
Tedros ha señalado que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares para la respuesta a esta crisis sanitaria, que se unirán a los 3,9 millones liberados anteriormente por la OMS de su fondo de emergencias.
El director general ha subrayado lo peligroso de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas, y de la que hasta ahora sólo se habían dado dos brotes, uno en Uganda en 2000 y otro en la RDC en 2012 (éste con apenas una docena de casos mortales).
La ONU ha recordado en brotes anteriores las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas: en el de 2018-2019 ellas representaron alrededor de dos tercios de los casos notificados, y en 2014, en Liberia, concentraron tres cuartas partes de las víctimas en algunas comunidades.
Al propagarse mediante el contacto directo, es frecuente que lo contraigan trabajadores del sector sanitario, funerario y de cuidados, con un claro predominio de mujeres, ha advertido.
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