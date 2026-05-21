Irán indica que 31 buques han cruzado Ormuz en las últimas 24 horas "con coordinación" de la Guardia Revolucionaria
La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este jueves de que 31 buques han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, después de que el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso haya definido los límites de su "jurisdicción" en la zona.
Así lo ha dicho en una nota difundida por la cadena estatal IRIB en la que ha precisado que se trata de "petroleros, portacontenedores y otros buques mercantes" que transitaron Ormuz bajo su "coordinación y seguridad".
Asimismo, la Armada ha subrayado sus esfuerzos por "establecer una ruta segura y despejada" en la zona "a pesar de la agresión del Ejército estadounidense" y de una "inseguridad sin precedentes" en el golfo Pérsico.
El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.
Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que sus fuerzas han "redirigido a 94 buques comerciales e inmovilizado a cuatro" en cumplimiento del bloqueo impuesto a los puertos iraníes por la Administración Trump.
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