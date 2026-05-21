Guerra en Oriente Próximo
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Irán indica que 31 buques han cruzado Ormuz en las últimas 24 horas "con coordinación" de la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos asegura que ha redirigido un total de 94 buques en cumplimiento del bloqueo a puertos iraníes.
ORMUZ, 28/04/2026.- El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Azken 24 orduetan 31 ontzik Ormuz zeharkatu dutela adierazi du Iranek, Guardia Iraultzailearen "koordinazioarekin"
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Agencias | EITB

Última actualización

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este jueves de que 31 buques han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, después de que el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso haya definido los límites de su "jurisdicción" en la zona.

Así lo ha dicho en una nota difundida por la cadena estatal IRIB en la que ha precisado que se trata de "petroleros, portacontenedores y otros buques mercantes" que transitaron Ormuz bajo su "coordinación y seguridad".

Asimismo, la Armada ha subrayado sus esfuerzos por "establecer una ruta segura y despejada" en la zona "a pesar de la agresión del Ejército estadounidense" y de una "inseguridad sin precedentes" en el golfo Pérsico.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que sus fuerzas han "redirigido a 94 buques comerciales e inmovilizado a cuatro" en cumplimiento del bloqueo impuesto a los puertos iraníes por la Administración Trump.

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Internacional

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