El expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha reconocido, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, que la imputación de Zapatero ha supuesto un "enorme disgusto" para él.

A su juicio, hay un golpe de Estado en marcha para echar al gobierno de Pedro Sánchez: "Hay en marcha un golpe de Estado en toda la legislatura, y ahora le ha tocado a Zapatero". Es más, ha destacado que la Guardia Civil, parte de la judicatura y algunos aparatos del Estado están en contra del Gobierno.

En todo caso, cree que Sánchez superará el "golpe" de Zapatero y agotará la legislatura.

Eguiguren no tiene dudas sobre la honestidad de Zapatero, es decir, no cree que haya hecho nada ilegal. Sin embargo, reconoce que desconoce si éticamente está bien o mal.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de regular, de alguna manera, la actuación de los ex jefes de Gobierno.