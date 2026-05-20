Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, jueves, una subida notable de las temperaturas, con valores máximos propios de la estación estival.

El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, pero predominará un ambiente soleado durante toda la jornada. El viento de componente sur provocará un ascenso de las temperaturas, también cerca de la costa. Las máximas superarán los 30 °C y las mínimas también sumarán algunos grados respecto a la jornada anterior.

Para el viernes se espera también una jornada veraniega con cielos despejados y calor, con temperaturas máximas que rondarán los 30-35 °C.

El día amanecerá con algunas brumas y temperaturas mínimas un poco más altas. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes de evolución en regiones del interior, pero sin consecuencias. El viento soplará del este y sureste, y por la noche es probable una rolada al oeste en la costa acompañada de rachas fuertes.

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