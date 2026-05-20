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Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados

El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados. 

FOTODELDÍA GRAFCAV1831. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/04/2026.- Bañistas disfrutan de un dia soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. Los cielos en el País Vasco estarán este miércoles parcialmente nubosos con nubes medias y altas, los vientos serán flojos a moderados del sureste y las temperaturas mínimas iniciarán un moderado a notable descenso en la vertiente cantábrica, donde también se producirá una bajada de las máximas. EFE/Juan Herrero.

Tiempo soleado en San Sebastián. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Eguzkia, beroa eta 30 gradutik gorako tenperaturak
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EITB

Última actualización

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, jueves, una subida notable de las temperaturas, con valores máximos propios de la estación estival.

El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, pero predominará un ambiente soleado durante toda la jornada. El viento de componente sur provocará un ascenso de las temperaturas, también cerca de la costa. Las máximas superarán los 30 °C y las mínimas también sumarán algunos grados respecto a la jornada anterior.

Para el viernes se espera también una jornada veraniega con cielos despejados y calor, con temperaturas máximas que rondarán los 30-35 °C.

El día amanecerá con algunas brumas y temperaturas mínimas un poco más altas. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes de evolución en regiones del interior, pero sin consecuencias. El viento soplará del este y sureste, y por la noche es probable una rolada al oeste en la costa acompañada de rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

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