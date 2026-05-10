Semana desapacible, con cielos plomizos y ambiente fresco

La jornada del lunes amanecerá soleada, pero las nubes irán en aumento a medida que avancen las horas y por la tarde podrían darse algunos chubascos ocasiones, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas bajarán un par de grados en la costa, quedándose en torno a los 18-19 grados. En la mitad sur las temperaturas no variarán. En el cielo se verán pocas nubes, pero ya por la tarde-noche la inestabilidad aumentará.

El martes habrá más nubes y también algo de lluvia. Se notará más nubosidad a partir de la mañana, con nubes bajas en varios puntos y sin descartar algunas lloviznas en puntos del litoral. Por la tarde, además, tendremos todavía algo de inestabilidad y serán probables los chubascos, especialmente en el interior, sin descartar algunas tormentas. El viento predominará del nordeste y del norte, con las temperaturas máximas tendiendo a bajar ligeramente.

El miércoles el viento soplará del noroeste y será un día muy humedo. Predominará el ambiente plomizo, con chubascos en general, aunque con algún que otro claro en la Ribera Navarra. Las temperaturas seguirán descendiendo y no superarán los 15 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona y los 16-17 en Bilbao y San Sebastián.

Tanto el jueves como el viernes continuará la inestabilidad y serán días desapacibles con temperaturas bastante frescas para la época. Las máximas no llegarán a los 15 grados y habrá sitios donde no superen los 12.

En cuanto al fin de semana parece que las preciptaciones irán remitiendo y todo apunta a que los termometros subirán al menos un par de grados.