Semana desapacible, con cielos plomizos y ambiente fresco
La jornada del lunes amanecerá soleada, pero las nubes irán en aumento a medida que avancen las horas y por la tarde podrían darse algunos chubascos ocasiones, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas bajarán un par de grados en la costa, quedándose en torno a los 18-19 grados. En la mitad sur las temperaturas no variarán. En el cielo se verán pocas nubes, pero ya por la tarde-noche la inestabilidad aumentará.
El martes habrá más nubes y también algo de lluvia. Se notará más nubosidad a partir de la mañana, con nubes bajas en varios puntos y sin descartar algunas lloviznas en puntos del litoral. Por la tarde, además, tendremos todavía algo de inestabilidad y serán probables los chubascos, especialmente en el interior, sin descartar algunas tormentas. El viento predominará del nordeste y del norte, con las temperaturas máximas tendiendo a bajar ligeramente.
El miércoles el viento soplará del noroeste y será un día muy humedo. Predominará el ambiente plomizo, con chubascos en general, aunque con algún que otro claro en la Ribera Navarra. Las temperaturas seguirán descendiendo y no superarán los 15 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona y los 16-17 en Bilbao y San Sebastián.
Tanto el jueves como el viernes continuará la inestabilidad y serán días desapacibles con temperaturas bastante frescas para la época. Las máximas no llegarán a los 15 grados y habrá sitios donde no superen los 12.
En cuanto al fin de semana parece que las preciptaciones irán remitiendo y todo apunta a que los termometros subirán al menos un par de grados.
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Una línea de tormentas barre Euskal Herria de oeste a este con gran intensidad
Un frente tormentoso ha atravesado Euskal Herria esta tarde, dejando precipitaciones de carácter torrencial. Según los registros de Euskalmet, se han contabilizado hasta 23,8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. La tromba de agua se ha originado en la zona oeste para, posteriormente, recorrer con fuerza el resto del territorio.
¿Qué es el Sol?
Lo vemos cada día como un círculo perfecto en el cielo, pero el Sol es mucho más complejo de lo que parece. Desde las manchas que observó Galileo hasta las perturbaciones que sacuden su interior, nos adentramos en la física de nuestra estrella de la mano de la experta Teresa del Río.
Nuevo aviso amarillo por lluvias esta tarde en Euskal Herria
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y granizo.
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La semana arranca con chubascos y tormentas
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Mayo se estrena con sol por la mañana y lluvia por la tarde
Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
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El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.