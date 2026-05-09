Miles de euskaltzales dan en Senpere un impulso al futuro
Como cada año, miles de euskaltzales se han dado cita este domingo en las inmediaciones del lago de Senpere, este año, además, con un objetivo concreto: contribuir a la construcción de un nuevo liceo en Donapaleu. Si bien el ambiente festivo ha sido el gran protagonista de la jornada, no ha faltado la reivindicación.
Bajo el lema "Geroa eraikiz" (Construyendo futuro) los euskaltzales no han fallado en su cita anual en Senpere, y miles de personas procedentes de toda Euskal Herria han mostrado su apoyo una vez más a las ikastolas de Iparralde, en la fiesta Herri Urrats.
La zona del lago de Senpere ha estado abarrotada de gente desde la mañana, que han podido disfruta del sol de la mañana y una variada y elaborada programación.
No han faltado bertsolaris, actuaciones de baile y deporte rural, ni los juegos infantiles, talleres y animación.
La tarde ha estado marcada por los conciertos de Anje Duhalde, Olaia Inziarte, Mirua, Janus Lester, Lin Ton Taun, Xiberoots, Auhen, Niña Coyote eta Chico Tornado y La Txama.
Ha sido un día de festivo en el que también ha tenido cabida la reivindicación, en un acto que, cosas del destino, ha coincidido en tiempo y lugar con la llegada a Lapurdi del frente lluvioso que ha ido recorriendo de oeste a este todo el territorio vasco durante esta tarde.
Sin embargo, la programación festiva se ha interrumpido, tal como estaba previsto, a las 17:00 horas, para realizar un acto reivindicativo en el que han exigido que se reconozca el derecho a realizar los exámenes en euskera.
Cabe que recordar que esta semana los alumnos del liceo Bernat Etxepare han anunciado su intención de desobedecer en el examen baxoa del próximo 12 de junio. Se han mostrado determinados a realizar el examen íntegramente en euskera, incluido el de matemáticas, asumiendo las consecuencias que ello puede tener para ellos, ya que en el estado francés están obligados a hacer el baxoa en francés. Los alumnos de Seaska vienen reivindicando desde hace tiempo el derecho a hacer este examen íntegramente en euskera.
La fiesta Herri Urrats de este año ha contado con el lema "Geroa eraikiz", "un lema muy ligado al objetivo de este año", según los organizadores, ya que, al igual que el dinero que se ha ido recaudando durante el año, el dinero recaudado a lo largo del día de hoy se destinará a la construcción de un nuevo liceo en Donapaleu. "El nuevo liceo representa el futuro y la palabra "eraikiz" pone en valor para qué se utiliza el apoyo que se recibe en los Herri Urrats, para construir Ikastolas", han explicado. .
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