Denon Bizitzak Erdigunean
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Una "gran manifestación" exigirá el 17 de abril de 2027, en Bilbao, un cambio el modelo de cuidados

Desde la dinámica Denon Bizitzak Erdigunean han explicado que continúan las razones que llevaron a convocar en 2023 la huelga general feminista con la que se denunciaron las "carencias" del sistema de cuidados. En concreto, se reclamó un sistema de cuidados diferente que ponga a las personas en el centro, un sistema de corresponsabilidad y que sea "público, gratuito, universal y de calidad".
apirilak 17 manifestazioa aurkezpena
Presentación de la movilización de la dinámica Denon Bizitzak Erdigunean
Euskaraz irakurri: "Manifestazio erraldoi batek" zaintza sistema eraldatzea eskatuko du 2027ko apirilaren 17an, Bilbon
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Agencias | EITB

Última actualización

La dinámica Denon Bizitzak Erdigunean (Las Vidas de Todas en el Centro) han anunciado la celebración de una gran manifestación en Bilbao el 17 de abril del próximo año para denunciar que persisten las razones que llevaron a la huelga feminista de 2023 en Euskadi y exigir un cambio en el modelo de cuidados.

Este anuncio ha sido realizado por representantes de Denon Bizitzak Erdigunean que han comparecido este domingo en Bilbao, donde han desarrollado unas jornadas para debatir sobre los cuidados.

Según han explicado, continúan las razones que llevaron a convocar el 30 de noviembre 2023 la huelga general feminista con la que se denunciaron las "carencias" del sistema de cuidados en Euskadi. En concreto, se reclamó un sistema de cuidados diferente que ponga a las personas en el centro, un sistema de corresponsabilidad y que sea "público, gratuito, universal y de calidad".

Por ello, quieren volver a interpelar directamente a las instituciones y, en concreto, al Gobierno Vasco porque no pueden "seguir sin hacer nada". "Hicisteis oídos sordos a la petición de constituir una mesa interinstitucional al día siguiente de la huelga feminista. No podéis seguir privatizando y mercantilizando los trabajos del cuidado", han denunciado.

En este sentido, han anunciado que el 17 de abril de 2027 llevarán a cabo una movilización "nacional" en Bilbao para que ese día "sea una declaración conjunta de compromiso del pueblo para transformar el cuidado". "Será un paso más para exigir la asunción de responsabilidades y conseguir nuevos logros", han añadido.

Manifestaciones Feminismo Bilbao Sociedad

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