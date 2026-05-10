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Aviso amarillo por lluvias que podrían ser intensas especialmente en Álava, Gipuzkoa y Navarra

Tanto Euskalmet como la AEMET activarán avisos amarillos durante la tarde por chubascos tormentosos que podrían ir acompañados de granizo y rachas de viente muy fuertes. 

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Tormenta en Álava. Foto: Martin Ibarraran.
Euskaraz irakurri: Abisu horia arratsalderako euriagatik, bereziki Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan
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EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar un aviso amarillo durante la tarde de este domingo en la CAV ya que se esperan lluvias intensas, especialmente en Álava y Gipuzkoa.

El aviso estará activo entre las 14:00 y las 20:00 horas de la tarde ya que en ese intervalo horario se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Se esperan chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes, especialmente en Álava y Gipuzkoa, con posibilidad de granizo y de rachas de viento que podrían rondar entre los sesenta y los ochenta kilómetros por hora.

La Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevé que por la noche la inestabilidad remita y que el lunes comience con cielos soleados, aunque por la tarde habrá más nubosidad y podrían registrarse chubascos ocasionales.

En la vertiente cantábrica de Navarra, el centro de la región y la zona de la Ribera del Ebron se activará el aviso amarillo por precipitaciones a partir de las 12:00 horas y hasta las 18:00 horas, franja en la que podrían acumularse 15 litros en una hora, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Alertas Meteorológicas Eguraldia

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