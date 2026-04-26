Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. Sin embargo, la previsión apunta a que el tiempo será muy variable, por lo que puede que cambie el pronóstico en cuestión de horas.
El lunes se presenta con nubes y probabilidad de chubascos. En la vertiente cantábrica, al menos, el día amanecerá con nubes y por la tarde llegará la lluvia, sin descartar el riesgo de tormentas. Cuanto más al sur, el tiempo estará más claro.
Las temperaturas máximas rondarán los 19-24 grados .
Para el martes también anuncian un día nublado, con chubascos que harán acto de presencia desde primera hora, aunque serán muy escasos. Al mediodía se abrirán claros en la costa, pero por la tarde la tarde volverá la inestabilidad y aumentará el riesgo de lluvia. Las temperaturas rondarán los 20 grados .
El miércoles será posiblemente el día más desapacible, con chubascos más persistentes y temperaturas que quizá no lleguen ni a los 20 grados en la costa. En el interior los termómetros rondarán los 22 grados, mientras que las mínimas se quedarán en 13-14 grados.
Para el jueves se esperan pocos cambios y las precipitaciones serán más intensas en el interior, especialmente en Álava y Navarra.
El viernes también llegará con nubes. Parece que por la mañana remitirán las lluvias, aunque por la noche volverá a precipitar en el interior.
Te puede interesar
¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?
Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.
Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas
El sábado, las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.
Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
Este jueves, las máximas se acercarán a los 30 º, mientras que el viernes rondarán los 23 º.
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.
Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.