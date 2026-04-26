Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados

El lunes se presenta con nubes y probabilidad de chubascos. En la vertiente cantábrica, al menos, el día amanecerá con nubes y por la tarde llegará la lluvia, sin descartar el riesgo de tormentas. Cuanto más al sur, el tiempo estará más claro.

Las temperaturas máximas rondarán los 19-24 grados .

Para el martes también anuncian un día nublado, con chubascos que harán acto de presencia desde primera hora, aunque serán muy escasos. Al mediodía se abrirán claros en la costa, pero por la tarde la tarde volverá la inestabilidad y aumentará el riesgo de lluvia. Las temperaturas rondarán los 20 grados .

El miércoles será posiblemente el día más desapacible, con chubascos más persistentes y temperaturas que quizá no lleguen ni a los 20 grados en la costa. En el interior los termómetros rondarán los 22 grados, mientras que las mínimas se quedarán en 13-14 grados.

Para el jueves se esperan pocos cambios y las precipitaciones serán más intensas en el interior, especialmente en Álava y Navarra.

El viernes también llegará con nubes. Parece que por la mañana remitirán las lluvias, aunque por la noche volverá a precipitar en el interior.