Predicción meteorológica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados

En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. Sin embargo, la previsión apunta a que el tiempo será muy variable, por lo que puede que cambie el pronóstico en cuestión de horas.

hodeiak lainoak euria baigorri eguraldia
Foto: iaio arratibel
Euskaraz irakurri: Hodeitsu bukatuko da apirila, zaparradekin tarteka eta 20 gradu inguruko tenperaturekin
author image

EITB

Última actualización

El lunes se presenta con nubes y probabilidad de chubascos. En la vertiente cantábrica, al menos, el día amanecerá con nubes y por la tarde llegará la lluvia, sin descartar el riesgo de tormentas. Cuanto más al sur, el tiempo estará más claro.

Las temperaturas máximas rondarán los 19-24 grados .

Para el martes también anuncian un día nublado, con chubascos que harán acto de presencia desde primera hora, aunque serán muy escasos. Al mediodía se abrirán claros en la costa, pero por la tarde la tarde volverá la inestabilidad y aumentará el riesgo de lluvia. Las temperaturas rondarán los 20 grados .

El miércoles será posiblemente el día más desapacible, con chubascos más persistentes y temperaturas que quizá no lleguen ni a los 20 grados en la costa. En el interior los termómetros rondarán los 22 grados, mientras que las mínimas se quedarán en 13-14 grados.

Para el jueves se esperan pocos cambios y las precipitaciones serán más intensas en el interior, especialmente en Álava y Navarra.

El viernes también llegará con nubes. Parece que por la mañana remitirán las lluvias, aunque por la noche volverá a precipitar en el interior.

Eguraldia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?

Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.

Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo

Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Cargar más
Publicidad
X