Mañanas de sol y tardes de tormenta

El sol brillará esta semana, ya que se esperan días claros, aunque con cierta inestabilidad. Para el lunes y martes por la mañana, sobre todo para primeras horas, anuncian nieblas, pero pronto aparecerán los claros y el sol, y el martes será además el día más caluroso de la semana, con temperaturas que superarán los 25 grados en muchos puntos.

El calor, sin embargo, también traerá lluvia, de forma que, tras las soleadas mañanas, llegarán tardes de tormentas y chubascos. En primavera son habituales las tormentas. Esto se debe precisamente a que en zonas alta las temperaturas son todavía frías. Navarra y Álava serán los territorios con mayor riesgo de tormentas.

Para el miércoles no se esperan grandes cambios. Es probable que aparezca algo de nubosidad, aunque no lloverá. Las temperaturas también bajarán ligeramente, aunque los termómetros todavía se quedarán en torno a los 25 grados.

El jueves el tiempo se desestabilizará, con nubes y amplios claros a lo largo de la mañana, pero con riesgo de lluvia para la tarde.

El viernes y el sábado se alternarán el sol y la nubosidad por la mañana, aumentando la tendencia a la precipitación por la tarde/noche. Las temperaturas también serán más frescas, con máximas de 20 grados.

El domingo bajarán aún más los termómetros. El día amanecerá nublado, pero no se esperan chubascos.