Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
El sol brillará esta semana, ya que se esperan días claros, aunque con cierta inestabilidad. Para el lunes y martes por la mañana, sobre todo para primeras horas, anuncian nieblas, pero pronto aparecerán los claros y el sol, y el martes será además el día más caluroso de la semana, con temperaturas que superarán los 25 grados en muchos puntos.
El calor, sin embargo, también traerá lluvia, de forma que, tras las soleadas mañanas, llegarán tardes de tormentas y chubascos. En primavera son habituales las tormentas. Esto se debe precisamente a que en zonas alta las temperaturas son todavía frías. Navarra y Álava serán los territorios con mayor riesgo de tormentas.
Para el miércoles no se esperan grandes cambios. Es probable que aparezca algo de nubosidad, aunque no lloverá. Las temperaturas también bajarán ligeramente, aunque los termómetros todavía se quedarán en torno a los 25 grados.
El jueves el tiempo se desestabilizará, con nubes y amplios claros a lo largo de la mañana, pero con riesgo de lluvia para la tarde.
El viernes y el sábado se alternarán el sol y la nubosidad por la mañana, aumentando la tendencia a la precipitación por la tarde/noche. Las temperaturas también serán más frescas, con máximas de 20 grados.
El domingo bajarán aún más los termómetros. El día amanecerá nublado, pero no se esperan chubascos.
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Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
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El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima
Tras los 30º de este lunes, se prevé que la jornada del martes sea algo más nubosa, aunque seguiremos con temperaturas primaverales (2-3º menos que ayer) y con algo de polvo del Sáhara en suspensión, que podría teñir los cielos de una cierta tonalidad amarillenta.
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