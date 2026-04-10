Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
El tiempo dará un vuelco radical en Hego Euskal Herria durante este fin de semana, después de una jornada de viernes marcada por un ambiente plenamente veraniego. Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, este viernes predominará el sol en prácticamente toda Euskadi tras la desaparición de algunas nubes bajas matinales en el litoral, en una jornada en la que las temperaturas volverán a subir y superarán los 25 grados en general, llegando incluso a rozar los 30 grados en muchos puntos del interior.
El viento soplará del sureste durante la mañana y girará a nordeste por la tarde en la costa, mientras que la presencia de algo de calima y algunas nubes de evolución no impedirán disfrutar de un día plenamente primaveral, casi veraniego.
Sin embargo, la situación cambiará de forma drástica a partir del sábado con la llegada de un frente frío que cruzará el territorio de oeste a este. Durante la madrugada y primeras horas todavía predominarán las nubes medias y altas, pero conforme avance la mañana el cielo irá cubriéndose hasta quedar completamente tapado.
Aunque podrían registrarse algunas lluvias débiles durante la mañana, será a partir de la tarde cuando llegue el grueso de la precipitación. El frente dejará lluvias y chubascos generalizados en todo Euskadi, especialmente abundantes en la vertiente cantábrica. Además, el viento soplará con fuerza del oeste, con rachas intensas, y girará a noroeste durante la tarde. Las temperaturas máximas irán bajando progresivamente a lo largo del día y el descenso será especialmente acusado durante la tarde. La cota de nieve podría situarse ya por la noche entre los 1000 y 1200 metros.
El ambiente invernal se acentuará todavía más el domingo. Euskalmet prevé temperaturas más propias del invierno, con máximas que quedarán por debajo de los 13-15 grados. Aunque durante la mañana podría aguantar sin llover y abrirse algunos claros, por la tarde un nuevo frente podría afectar al territorio, dejando de nuevo cielos cubiertos, lluvias y chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica, donde no se descarta incluso alguna tormenta. La nieve seguirá apareciendo en cotas de entre 1000 y 1200 metros.
En Navarra, la situación será similar. Tras un viernes de calor con máximas de hasta 28 y 29 grados en Pamplona, Estella o Tudela, el fin de semana estará marcado también por un acusado empeoramiento del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos cubiertos y lluvias tanto el sábado como el domingo, con un desplome térmico muy notable: en Pamplona, por ejemplo, las máximas bajarán hasta unos 16 grados el sábado y apenas 11 el domingo.
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