Eguraldia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Udako giroa atzean utzi eta hotza eta euria itzuliko dira Hego Euskal Herrira asteburuan

30 gradu inguruan izango da gaur Euskadi barnealdeko zenbait puntutan, baina fronte hotz batek euria ekarriko du larunbatean, eta tenperatura maximoak 13-15 gradukoak izango dira igandean. Nafarroan ere bat-bateko eguraldi aldaketa izango da, prezipitazioekin eta beherakada termiko handiarekin.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak goitik behera aldatuko da Hego Euskal Herrian asteburu honetan, ostiraletan udako giroa nagusi izan ostean. Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, ostiral honetan eguzkia izango da nagusi ia Euskadi osoan, goizean kostaldean behe-hodei batzuk desagertu ostean; izan ere, tenperatura igo egingo da berriro, eta, oro har, 25 gradu baino gehiago izango ditugu; barnealdeko puntu askotan, 30 gradu ere heldu gaitezke.

Goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du kostaldean; dena den, bero pixka bat eta bero-hodei batzuk ere izango dira, eta udaberriko giroaz gozatu ahal izango dugu.

Hala ere, egoera goitik behera aldatuko da larunbatetik aurrera, lurraldea mendebaldetik ekialdera zeharkatuko duen fronte hotz baten etorrerarekin. Goizaldean eta goizeko lehen orduetan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, baina goizak aurrera egin ahala zerua estaliz joango da erabat estali arte.

Goizean euri pixka bat egin lezake, baina arratsaldetik aurrera izango da prezipitaziorik handiena. Fronteak euria eta zaparradak utziko ditu Euskadi osoan, batez ere Kantauri isurialdean. Gainera, mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, bolada gogorrekin, eta arratsaldean ipar-mendebaldera aldatuko da. Tenperatura maximoak pixkanaka jaitsiko dira egunean zehar, eta batez ere arratsaldean egingo du behera. Elur-kota 1.000 eta 1.200 metro artean kokatuko da gauean.

Neguko giroa are gehiago nabarmenduko da igandean. Euskalmetek iragarri duenez, neguko tenperaturak izango dira nagusi, eta maximoak 13-15 gradutik behera geratuko dira. 

Goizean euririk egin gabe iraun lezake, eta ostarte batzuk zabaldu, baina arratsaldean fronte berri batek eragina izango du lurraldean, eta zerua estalita geratuko da berriro: euria eta zaparradak botako ditu, batez ere Kantauri isurialdean, eta ez da baztertzen ekaitzen bat ere izatea. Elurrak 1.000 eta 1.200 metro arteko kotetan jarraituko du.

Nafarroan, egoera antzekoa izango da. Ostiralean beroa izango da nagusi, Iruñean, Lizarran eta Tuteran 28 eta 29 gradu arteko maximoekin, baina asteburuan eguraldiak txarrera egingo du nabarmen. Estatuko Meteorologia Agentziak zeru estalia eta euria iragarri ditu larunbat eta iganderako, eta termometroak behera egingo du nabarmen: Iruñean, adibidez, maximoak 16 gradu ingurura jaitsiko dira larunbatean, eta 11 gradu eskasera igandean.

Gehiago ikusi
X