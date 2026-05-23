Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak
2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik bigarrena. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.
Beroak asteburuan jarraituko du, baina indar gutxiagorekin
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etik 20:00etara beroagatik.
Errekorra maiatzeko tenperaturetan: 39,1 ºC neurtu dituzte Sopuertan
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
Beroa nagusitu da arratsaldean, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean bereziki, eta abisu horia ezarriko dute bihar
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Eguzkia, beroa eta 30 gradutik gorako tenperaturak
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.
Udaberria bueltan da Euskal Herrian, eta ostegunetik aurrera 30 graduen bueltan ibiliko dira termometroak
Astelehen eta asteartean tenperaturak gora egingo du, apurka, eta hodeiak egongo dira.
Bueltan da udaberria
Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.
Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker
2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.
Elurra egin du Aralarren, maiatzean
Txomin Rezolak eta David Aznarezek Aralarren maiatzaren 15ean grabatutako irudiak.