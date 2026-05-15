Elurra ari du Aralarren, maiatzean
Txomin Rezolak eta David Aznarezek Aralarren maiatzaren 15ean grabatutako irudiak
Udazken giroa eta euria barra-barra izango dira nagusi ostiral honetan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrengatik, 24 ordutan metro koadroko 60 litro baino gehiago pila daitezkeelako.
Eguraldi ezegonkorrak jarraituko du eta arratsaldean ekaitz-giroa izango da, Nafarroan eta Iparraldean batez ere
Egunak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira eta trumoi-zaparradak izango dira nonahi. Nafarroa erdialde eta hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian abisu horia egongo da indarrean arratsaldean.
Euri erauntsi izugarria, Atarrabian
Euri erauntsi izugarria bota du, gaur arratsaldean, Atarrabian. Ordu erdiz, euria eta txingorra gogotik bota ditu, kaleren bat erreka bihurtzeraino. Halere, ekaitzak ez du aparteko kalterik eragin. Atertu eta eguzkia agertzearekin batera, ura Ultzama ibaira bideratu da, eta zorua berehala lehortu da.
Ilargiaren itzala Lurraren gainazalean grabatuko dute eguzki-eklipsearen egunean
Abuztuaren 12an, eguzki eklipse osoaz gozatzeko aukera izango dugun egunean, hainbat zunda-globo botako dira estratosferatik eklipsearen irudiak lortzeko asmoz.
Petral dator eguraldia, zerua beltz eta tenperatura fresko
Astelehen arratsaldetik aurrera, ezegonkortasuna nagusituko da. Euria egingo du aste osoan, eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira. Ostegun eta ostiralean, maximoak 13-14 gradu ingurukoak izango dira.
Abisu horia arratsalderako euriagatik, bereziki Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan
Euskalmetek eta Aemetek abisu horiak aktibatuko dituzte arratsaldean euri eta ekaitzengatik. Kazkabarra ere egin dezake, eta haize bolada oso gogorrak izango dira.
Ekaitz fronte batek mendebaldetik ekialdera zeharkatu du Euskal Herria indar handiz
Ekaitz fronte batek zeharkatu du Euskal Herria arratsaldean, eta euri zaparradak bota ditu. Euskalmeten erregistroen arabera, metro koadroko 23,8 litro egin ditu 10 minutuan tokiren batean. Mendebaldean sortu da, eta, ondoren, lurralde osoa zeharkatu du, oso indartsu.
Zer da eguzkia?
Egunero ikusten dugu zeruko zirkulu perfektu bat bezala, baina eguzkia dirudiena baino askoz konplexuagoa da. Galileok ikusitako orbanetatik hasi eta horren barrua astintzen duten asalduretaraino, gure izarraren fisikan murgilduko gara Teresa del Rio adituaren eskutik.
Abisu horia gaur arratsalderako Euskal Herrian, euriagatik
Euriarekin batera, ekaitzak jo eta txingorra ere egin dezake.