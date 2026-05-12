Eguraldi ezegonkorrak jarraituko du eta arratsaldean ekaitz-giroa izango da, Nafarroan eta Iparraldean batez ere

Egunak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira eta trumoi-zaparradak izango dira nonahi. Nafarroa erdialde eta hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian abisu horia egongo da indarrean arratsaldean.

Ekaitz-hodeiak. Argazkia: Mintxo Ilundain.
Eguraldi ezegonkorra izango da astearte honetan lurralde osoan, eta abisu horipean izango dira Nafarroa erdi partean eta hegoaldean bezala Ipar Euskal Herrian ere.

Eguna hodei eta ostarteekin hasiko da denean, eta euria egin dezake, Kantauri isurialdean batez ere. Hala ere, egunak aurrera egin ahala hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradak botako ditu; tarteka, mardulak. Ekaitz-giroa izango da eta kazkabarra ere bota dezake.

Ekaitz eta zaparradak handiak izan daitezke bereziki Nafarroako erdialdean eta Erribera aldean, ordubetean 15 litro ere pila litezke zenbait tokitan. Hala, AEMETek abisu horia ezarri du 12:00ak eta 20:00ak bitartean eremu horietan euri eta ekaitz arriskuagatik. 

Ipar Euskal Herrian ere abisu horia indarrean egongo da 13:00 eta 18:00 bitartean, ekaitz arriskuagatik.

Gauean trumoi-ekaitzak desegiten joango dira denean, baina Kantauri isurialdean euria egiten jarraituko du ziurrenik.

Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira eta ipar-haizea ibiliko da.

Asteazkenean eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Tenperatura jaitsi egingo da berriro eta maximoak 15-16 ºC ingurukoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta zenbait lekutan hotz-sentsazioa areagotu dezake. Zerua hodeitsu egongo da eta euri txikia egingo du, batez ere iparraldean; ipar-ekialdean ugariago eta sarriago egingo du.

Antzeratsu joango da osteguna ere, zerua lainotuta egongo da eta euria egin dezake, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta traba egingo du, bolada gogorrekin edo oso gogorrekin kostaldean eta Ebroko bailaran. Tenperaturek behera egingo dute atzera beste koskatxo bat eta ipar-mendebaldeko haize finak hotz sentsazioa areagotuko du. Pirinioetan, 1.500-1.700 metrotik gora, elurra egingo du.

