Abisu horia arratsalderako euriagatik, bereziki Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan

Euskalmetek eta Aemetek abisu horiak aktibatuko dituzte arratsaldean euri eta ekaitzengatik. Kazkabarra ere egin dezake, eta haize bolada oso gogorrak izango dira. 

Ekaitza Araban. Argazkia: Martin Ibarraran.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du igande arratsaldean EAEn, euri zaparrada handiak espero baitira, batez ere Araban eta Gipuzkoan.

Abisua 14:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pila bailitezke.

Zaparrada trumoitsuak espero dira, eta zenbait lekutan gogorrak izan daitezke, batez ere Araban eta Gipuzkoan. Txingorra ere egin dezake, eta haize-boladak 60 eta 80 km/h artekoak izan daitezke.

Euskalmeten arabera, gauean egoerak baretzera egingo du, eta astelehenean zeru eguzkitsua izango da goizean, baina arratsaldean hodeiak pilatuko dira eta zaparradak bota ditzake tarteka.

Nafarroan ere, abisu horia izango da indarrean euriagatik isurialde atlantikoan, erdialdean eta Ebroko erriberan 12:00etatik 18:00etara. Baliteke ordubetean 15 litro pilatzea, txingorra botatzea eta haize-bolada oso gogorrak izatea.

