Dena prest da Senperen “Geroa eraikiz” lelopean egingo den Herri Urrats jairako
Urtero bezala, milaka euskaltzale bilduko dira igandean Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa izango da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere presentzia nabarmena izango du.
Dena prest dago Senperen igande goizean goizetik laku ingurura Euskal Herriko txoko guztietatik bertaratuko diren milaka euskaltzaleak hartzeko, Seaskako Ikastolen aldeko Herri Urrats jaiaren ekitaldi berri batean.
Aurtengoak “Geroa eraikiz” leloa darama, hain zuzen ere, “aurtengo helburuarekin oso lotuta dagoen” leloa, antolatzaileen esanetan. Izan ere, aurtengo Herri Urratsen biltzen den dirua Donapaleun lizeo berri bat eraikitzera bideratuko da. “Lizeo berriak geroa irudikatzen du, eta ‘eraikiz’ hitzak balioan jartzen du Herri Urratsetan jasotzen den sostenga zertarako erabiltzen den, Ikastolak eraikitzeko”, hala azaldu dute.
Baionako Bernat Etxepare lizeoaren ildotik, bigarren lizeo bat eraiki nahi du Seaskak, nagusitzen doazen heinean ere, Iparraldeko ikasleek murgiltze ereduan ikasten jarrai dezaten bermatzeko. Amikuze eskualdeko eskaerari erantzuteko, Donapaleun nahi dute eraiki ikastetxe berria, eta horretara bideratuko da, hain zuzen ere, 2026ko Herri Urratsean biltzen den dirua.
Jaiegunari dagokionez, aintziraren inguruko ohiko ibilbidean, egitarau oparoa prestatu dute antolatzaileek goizeko 10:00etatik aurrera zazpi lurraldeen izenak daramatzaten zazpi guneetan. Bertsolariak, dantza emanaldiak eta herri kirolak ez dira faltako, ezta haurrentzako jolasak, tailerrak eta animazioa ere. Araba Berria gunean izango da Makusi txokoa.
Eta agertoki nagusietan, Araba Berria eta Nafarroa Badok guneetan, punta-puntako taldeak arituko dira: Anje Duhalde, Olaia Inziarte, Mirua, Janus Lester, Lin Ton Taun, Xiberoots, Ahuen, Niña Coyote eta Chico Tornado edo La Txama, esaterako.
Festa eguna izango da, baina aldarrikapenak ere izango du lekua. Ekitaldi nagusietako bat 17:00etan izango da: Nafarroa Badok eta Araba Berria guneetan egingo den elkarretaratzea hain zuzen ere, Baxoa osorik euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko, matematikako azterketa barne.
Txik Txak autobusak
Aintzira ingurura iristeko hiru autobus linea izango dituzte bisitariek,
1. Kanbo (Kirol Zelaia)-Ezpeleta (Merkatua)- Zuraide – Aintzira
2.Donibane Lohitzune (Xantako) –Aintzira
3. Uztaritz-Ezpeleta-Aintzira
Zure interesekoa izan daiteke
Angelun bukatu da gaskoiaren aldeko lasterketa, 2.000 kilometro baino gehiago eginda
Apirilaren 30az geroztik, lekukoak bide luzea egin du eta milaka lagunek hartu dute parte lasterketan.
ELAk, LABek eta Steilasek ausardia eskatu diete alderdi politikoei eta euskaldunen hizkuntza eskubideak aldarrikatu dituzte
Lakuntzak (ELA) adierazi du milaka pertsona batu dituen gaur arratsaldeko mobilizazioaren asmoa zela "euskarak bizi duen erasoaldi politiko eta judizialari erantzun antolatu bat ematea". Aranburuk (LAB), bestalde, iritzi dio "gaztelania inposatu nahi dutela eta administrazioko langileei euskaraz lan egiteko eskubidea zaildu nahi dietela.
Bi adingabe eta haien aita atxilotu dituzte Gasteizen ikaskide ohi bati estortsioa egiteagatik
Antza denez, dirua eskatu zioten bere argazki batzuk (biluzik ageri zen horietan) ez zabaltzearen truke. Mutilak ordainketa egin zuen, baina handik bi astera berriro jarri ziren berarekin harremanetan, sare sozialen bidez, diru gehiago eskatzeko. Biktimari makila batekin eta labana batekin ere egin zioten eraso.
Gizon bat atxilotu dute Madrilen, kalean hilda agertu den emakume baten heriotzarekin zerikusia duelakoan
07:30 aldera gertatu da guztia, Carabanchel auzoan. Osasun-zerbitzuek emakumearen heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin, kolpe larriak baitzituen buruan. Ikerketak aurrera egin ahala, biktima bizi zen etxebizitzatik gertu gizon bat aurkitu dute agenteek, eta atxilotu egin dute, hilketa delitua egotzita. Genero-indarkeria kasu bat izan den ikertzen ari dira.
Honela lehorreratuko dituzte 'MV Hondius' ontziko bidaiariak Kanarietan
Espainiako Osasun ministroak argitu duenez, ekipajearen zati bat eta hildako bidaiariaren gorpua ez dira Kanarietan lehorreratuko, eta tripulazioko kide batzuekin jarraituko dute ontzi barruan.
Gizon batek sexu-erasoa egin dio bikotekide ohiari Agurainen, urruntzeko agindua urratuta
Gasteizen atxilotu dute 28 urteko gizona, eta epaileak espetxera bidali du. Aurretik heriotza-mehatxuak eginak zizkion, eta ez zen urruntzeko agindua urratzen zuen lehenengo aldia.
Arabako gazteen ikasbidaian gertatutakoa kontatu diote EITBri bi gurasok
Gazteetako batzuk "bizitzako gaurik okerrena" pasa zutela esan zieten gurasoei. Portura iritsi ondoren ontzian gelditu behar izan zuten Guardia Zibilaren aurrean deklaratu ahal izateko.
A-15 errepidea itxita egongo da bi noranzkoetan ostiraleko 22:00etatik igandeko 10:00etara
Andoainerako noranzkoan, Berastegiko lotunean moztuko da trafikoa, eta Iruñerakoan, berriz, Sorabillako (Andoain) lotunetik aurrera. Belabietako tunelean segurtasun ekipamenduak kontrolatzeko sistema berri bat jarri ahal izateko itxiko dute.
Osakidetzak prest dauka segurtasun biologiko handiko unitatea, hantabirus kasu posibleei aurre egiteko
Donostia Ospitaleko isolamendurako unitatea Espainiako Estatuan dauden 7 unitateetako bat da, eta bertako profesionalak etengabe entrenatzen dira arrisku handiko infekzioei aurre egin behar dietenerako.