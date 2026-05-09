Herri Urrats
Dena prest da Senperen “Geroa eraikiz” lelopean egingo den Herri Urrats jairako

Urtero bezala, milaka euskaltzale bilduko dira igandean Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa izango da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere presentzia nabarmena izango du.

Herri Urrats 2025 senpere
2025eko Herri Urrats. Argazkia: EITB.
Dena prest dago Senperen igande goizean goizetik laku ingurura Euskal Herriko txoko guztietatik bertaratuko diren milaka euskaltzaleak hartzeko, Seaskako Ikastolen aldeko Herri Urrats jaiaren ekitaldi berri batean.

Aurtengoak “Geroa eraikiz” leloa darama, hain zuzen ere, “aurtengo helburuarekin oso lotuta dagoen” leloa, antolatzaileen esanetan. Izan ere, aurtengo Herri Urratsen biltzen den dirua Donapaleun lizeo berri bat eraikitzera bideratuko da. “Lizeo berriak geroa irudikatzen du, eta ‘eraikiz’ hitzak balioan jartzen du Herri Urratsetan jasotzen den sostenga zertarako erabiltzen den, Ikastolak eraikitzeko”, hala azaldu dute. 

Baionako Bernat Etxepare lizeoaren ildotik, bigarren lizeo bat eraiki nahi du Seaskak, nagusitzen doazen heinean ere, Iparraldeko ikasleek murgiltze ereduan ikasten jarrai dezaten bermatzeko. Amikuze eskualdeko eskaerari erantzuteko, Donapaleun nahi dute eraiki ikastetxe berria, eta horretara bideratuko da, hain zuzen ere, 2026ko Herri Urratsean biltzen den dirua.  

Jaiegunari dagokionez, aintziraren inguruko ohiko ibilbidean, egitarau oparoa prestatu dute antolatzaileek goizeko 10:00etatik aurrera zazpi lurraldeen izenak daramatzaten zazpi guneetan. Bertsolariak, dantza emanaldiak eta herri kirolak ez dira faltako, ezta haurrentzako jolasak, tailerrak eta animazioa ere. Araba Berria gunean izango da Makusi txokoa.

Eta agertoki nagusietan, Araba Berria eta Nafarroa Badok guneetan, punta-puntako taldeak arituko dira: Anje Duhalde, Olaia Inziarte, Mirua, Janus Lester, Lin Ton Taun, Xiberoots, Ahuen, Niña Coyote eta Chico Tornado edo La Txama, esaterako.

Festa eguna  izango da, baina aldarrikapenak ere izango du lekua. Ekitaldi nagusietako bat 17:00etan izango da: Nafarroa Badok eta Araba Berria guneetan egingo den elkarretaratzea hain zuzen ere, Baxoa osorik euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko, matematikako azterketa barne.

Txik Txak autobusak

Aintzira ingurura iristeko hiru autobus linea izango dituzte bisitariek,

1. Kanbo (Kirol Zelaia)-Ezpeleta (Merkatua)- Zuraide – Aintzira 

 2.Donibane Lohitzune (Xantako) –Aintzira

 3. Uztaritz-Ezpeleta-Aintzira 

Herri Urrats 2026 Iparralde Euskara Hezkuntza Gizartea Kultura

