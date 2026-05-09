Todo preparado en Senpere para disfrutar de la fiesta Herri Urrats bajo el lema "Geroa eraikiz"

Todo está preparado en Senpere para recibir este domingo a los miles de euskaltzales que desde primera hora acudirán a la zona del lago desde todos los rincones de Euskal Herria, en una nueva edición de Herri Urrats la fiesta a favor de las Ikastolas de Seaska.

La de este año lleva por lema "Geroa eraikiz" (Construyendo futuro), un lema "muy ligado al objetivo de este año", según los organizadores, ya que el dinero recaudado en Herri Urrats de este año se destinará a la construcción de un nuevo liceo en Donapaleu. "El nuevo liceo representa el futuro, y la palabra "eraikiz" (construyendo) pone en valor aquello para lo que se utiliza el dinero recogido en Herri Urrats, para construir Ikastolas", han explicado.

En línea con el liceo Bernat Etxepare de Baiona, Seaska quiere construir un segundo liceo que garantice que los alumnos de Iparralde sigan aprendiendo en el modelo de inmersión. Para dar respuesta a la demanda de la comarca de Amikuze, quieren construir el nuevo liceo en Donapaleu, a lo que se destinará precisamente el dinero que se recaude en el Herri Urrats 2026.

En cuanto a la jornada festiva, en su recorrido habitual por los alrededores del lago, los organizadores han preparado un variado y extenso programa de actividades en las siete zonas que llevan los nombres de los siete territorios. A partir de las 10:00 de la mañana, no faltarán los bertsolaris, las actuaciones de baile y el deporte rural, así como los juegos, talleres y animación para los más pequeños. La zona Makusi estará en el espacio Araba Berria.

Y en los principales escenarios, los espacios Araba Berria y Nafarroa Badok, actuarán grupos de la talla de Anje Duhalde, Olaia Inziarte, Mirua, Janus Lester, Lin Ton Taun, Xiberoots, Ahuen, Niña Coyote y Chico Tornado o La Txama.

La del domingo será una jornada festiva, pero la reivindicación también tendrá cabida. Uno de los actos centrales será a las 17:00 horas: una concentración en los espacios de Nafarroa Badok y Araba Berria para reivindicar que los alumnos de Iparralde puedan hacer el examen Baxoa íntegramente en euskera, incluido el examen de matemáticas.

Autobuses Txik Txak

Los visitantes tendrán tres líneas de autobús para llegar a la zona del lago.

1. Kanbo (Campo de Deportes) -Ezpeleta (Mercado) - Zuraide – Lago

2. Donibane Lohitzune (Xantako) – Lago

3. Uztaritz-Ezpeleta-Lago