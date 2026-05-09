El crucero MV Hondius llegará entre las 04:00 y las 06:00 del domingo
La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 04:00 y las 06:00 del domingo, hora canaria, una más en Euskal Herria, y "previsiblemente" los pasajeros del Estado español serán los primeros en desembarcar.
En rueda de prensa en Moncloa junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que "el operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador".
García ha detallado que antes del desembarco se realizarán evaluaciones exhaustivas de los pasajeros, indicando que "tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior, harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas". Asimismo, ha señalado que "se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes".
La ministra ha indicado que "los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país", añadiendo que "será previsible que sean los ciudadanos españoles los que desembarquen primero".
Medidas de protección
García ha subrayado las medidas de protección establecidas, afirmando que "todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional", y ha precisado que "también se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico".
La ministra ha detallado las restricciones sobre el equipaje que podrán llevar los pasajeros, explicando que "las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo impescindible, su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias".
García ha aclarado un aspecto importante respecto al equipaje y los restos mortales, manifestando que "ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación".
La ministra ha añadido que "el buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales".
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