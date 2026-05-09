Detenido un hombre por la muerte de una mujer hallada con un golpe en la cabeza en plena calle en Madrid

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer que ha aparecido a primera hora del día tendida en plena calle del distrito madrileño de Carabanchel con un fuerte golpe en la cabeza.



Los hechos han ocurrido sobre las 07:30 horas, cuando la Policía Nacional ha recibido un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública, según ha detallado la Policía en un comunicado.



Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que han asistido a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.



Avanzadas las pesquisas, los agentes han localizado en el domicilio donde residía la víctima y próximo al lugar de los hechos a un varón, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.



Hasta el lugar también se han desplazado agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante un posible caso de violencia de género.