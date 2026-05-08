La A-15 permanecerá cerrada en ambos sentidos desde las 22:00 del viernes hasta las 10:00 horas del domingo

Las obras del túnel de Belabieta obligarán a cerrar completamente la A-15 desde las 22:00 horas de este viernes y hasta las 10:00 horas del domingo día 10 para instalar un nuevo sistema de control de los equipamientos de seguridad.

En sentido Andoain, la afección comenzará en el enlace de Berastegi, mientras que en sentido Pamplona el corte se establecerá a partir del enlace de Sorabilla (Andoain).

Se habilitarán itinerarios alternativos para garantizar la conectividad en la N-1 a través de Etzegarate y la A-10 (Autovía de la Sakana), mientras que las carreteras GI-2130 (Tolosa–Leitza) y GI-2135 (Tolosa–Lekunberri) quedarán restringidas al tráfico local.