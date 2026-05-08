El ambiente se ha enrarecido en los últimos días en la diócesis de Vitoria-Gasteiz a raíz de los mensajes cruzados entre un grupo de sacerdotes y el obispo Juan Carlos Elizalde, un total de 52 sacerdotes han enviado una carta al obispo vitoriano en la que le acusan de "abuso de autoridad" y denuncian que en los últimos años ha llevado a la diócesis a "posiciones extremas".

En la misiva, los sacerdotes afirman que se sienten humillados y desesperados y discrepan de la gestión de Elizalde. Acusan además al obispo de promover un modelo pastoral sin diálogo.

Los sacerdotes firmantes de la carta han explicado a Euskadi Irratia que el conflicto no es nuevo y que viene de la designación de Elizalde como tal, desde hace cerca de diez años, en los que, según ellos, se han sentido "menospreciados" durante todos estos años, lo que ha generado un clima de desconfianza en la diócesis.

Entre las críticas también se ha citado el perfil de los seminaristas que el obispo ha traído al seminario alavés, que según uno de los sacerdotes, la "mitad" del seminari estaría "en manos de los Kikos", lo que, a su juicio, condicionará el rumbo de la Iglesia alavesa. Esto ha provocado, dicen, un aumento de la decepción y la preocupación.

Los sacerdotes, además, han denunciado que cuando han querido informar de la situación al obispo "se ha tomado muy mal "las críticas.

Por su parte, Juan Carlos Elizalde niega todas las acusaciones. Critica la actitud de este grupo de sacerdotes, a los que acusa de ser "perezosos".

Elizalde ha asegurado que las críticas de este grupo de sacerdotes no son nuevas y que también han actuado contra los obispos anteriores, a los que ha añadido que hasta ahora no han encontrado "ningún obispo que les haya plantado cara".

Las declaraciones del obispo van más allá, ya que Elizalde asegura que algunos sacerdotes tienen "demasiado tiempo para incordiar". También destaca que varios de este colectivo están jubilados.

Los sacerdotes firmantes de la carta han acogido dolidos las palabras del obispo. Niegan las calificaciones de Elizalde y vuelven a advertir de que su gestión ha provocado una situación "crítica" en la diócesis de Vitoria-Gasteiz.