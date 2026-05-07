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La UE prohíbe la creación de imágenes sexualizadas generadas con IA

El pacto prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil. El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X.
PARKEAN JOLASTEN DABILEN UME BATEN ARGAZKIA
Veto de la UE a la creación de imágenes sexualizadas generadas con IA. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: EBk debekatu egiten du IArekin sortutako irudi sexualizatuak sortzea
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EITB

Última actualización

Las instituciones de la Unión Europea han llegado este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", ha dicho en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

La UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, videos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

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