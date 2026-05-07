Adimen artifiziala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatu ditu Europar Batasunak

Irudi sexualizatuak nahiz haurren sexu-abusuarekin lotutako edukiak sortzeko helburu bakarra duten adimen artifizialeko sistemak debekatuta egongo dira 2026ko abenduaren 2az geroztik. Grok X sare sozialeko AAko tresnak sortutako hika-mikaren ondoren adostu dute neurria.

PARKEAN JOLASTEN DABILEN UME BATEN ARGAZKIA
EBren betoa IArekin sortutako irudi sexualizatuak sortzeko. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko erakundeak akordio batera iritsi dira ostegun honetan, pertsonen baimenik gabe, adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatzeko.

Goizaldean itxitako akordioaren arabera, debekatuta egongo dira mota horretako irudiak edo haurren sexu-abusuarekin lotutako edukiak sortzeko helburu bakarra duten adimen artifizialeko sistemak. Era berean, hainbat helburutarako erabil daitezkeen sistemak ere debekatuko dira, baldin eta eduki hori zabaltzea eragozteko «arrazoizko segurtasun-neurririk» ez badute.

Debekua 2026ko abenduaren 2an sartuko da indarrean, eta Grok X sare sozialeko adimen artifizialeko tresnarekin sortutako irudiek piztutako eztabaidaren ondoren adostu dute neurria. Ordura arteko epea izango dute babes-neurri egokiak diseinatzeko.

"Gure enpresek eta herritarrek bi gauza nahi dituzte adimen artifizialaren araudietan: berritzeko aukera izatea eta seguru sentitzea. Gaurko akordioak bi helburu horiek betetzen ditu", adierazi du sare sozialetan Henna Virkkunen Europako Batzordeko presidenteordeak.

Horrela, EBk beste muga bat ezarri dio eduki mota horren sorrerari, estatu kideetako zigor-zuzenbideek dagoeneko zigortzen duten jardunaren aurrean.

Gainera, Europar Batasuneko erakundeek 2026ko abendura arte atzeratu dute adimen artifizialarekin sortutako eduki guztiei —argazkiei, bideoei eta audioei— ur-markak jartzeko betebeharra, erabiltzaileek erraz identifika dezaten makina batek sortutako edukiak direla.

IAk 2,3 milioi lanpostu suntsitu ditzake datorren hamarkadan Espainian
Inteligentzia artifiziala Umeak Europar Batasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X