Adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatu ditu Europar Batasunak
Irudi sexualizatuak nahiz haurren sexu-abusuarekin lotutako edukiak sortzeko helburu bakarra duten adimen artifizialeko sistemak debekatuta egongo dira 2026ko abenduaren 2az geroztik. Grok X sare sozialeko AAko tresnak sortutako hika-mikaren ondoren adostu dute neurria.
Europar Batasuneko erakundeak akordio batera iritsi dira ostegun honetan, pertsonen baimenik gabe, adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatzeko.
Goizaldean itxitako akordioaren arabera, debekatuta egongo dira mota horretako irudiak edo haurren sexu-abusuarekin lotutako edukiak sortzeko helburu bakarra duten adimen artifizialeko sistemak. Era berean, hainbat helburutarako erabil daitezkeen sistemak ere debekatuko dira, baldin eta eduki hori zabaltzea eragozteko «arrazoizko segurtasun-neurririk» ez badute.
Debekua 2026ko abenduaren 2an sartuko da indarrean, eta Grok X sare sozialeko adimen artifizialeko tresnarekin sortutako irudiek piztutako eztabaidaren ondoren adostu dute neurria. Ordura arteko epea izango dute babes-neurri egokiak diseinatzeko.
"Gure enpresek eta herritarrek bi gauza nahi dituzte adimen artifizialaren araudietan: berritzeko aukera izatea eta seguru sentitzea. Gaurko akordioak bi helburu horiek betetzen ditu", adierazi du sare sozialetan Henna Virkkunen Europako Batzordeko presidenteordeak.
Horrela, EBk beste muga bat ezarri dio eduki mota horren sorrerari, estatu kideetako zigor-zuzenbideek dagoeneko zigortzen duten jardunaren aurrean.
Gainera, Europar Batasuneko erakundeek 2026ko abendura arte atzeratu dute adimen artifizialarekin sortutako eduki guztiei —argazkiei, bideoei eta audioei— ur-markak jartzeko betebeharra, erabiltzaileek erraz identifika dezaten makina batek sortutako edukiak direla.
