Hantabirusa duten hiru bidaiari ebakuatu dituztela eta Herbehereetara bidean direla baieztatu du MOEk
Ontziko medikua ez dute azkenean Kanarietara eramango, bere osasunak hobera egin baitu. Munduko Osasun Erakundearen zuzendari nagusiak azpimarratu duenez, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen du".
Tedros Adhanom Ghebreyesus Munduko Osasun Erakundearen (MOE) zuzendari nagusiak jakinarazi duenez, hantabirusa izan zezaketen hiru lagunak Hondius gurutzaontzitik atera dituzte, eta Herbehereetara doaz, han arreta medikoa jasotzeko.
Tedrosek X sare sozialean adierazi duenez, ebakuazioa eta lekualdatzea MOEk, ontzi-enpresak eta Cabo Verdeko, Erresuma Batuko, Espainiako eta Herbehereetako agintariek koordinatu dute.
Momentuz, MOEk itsasontziaren operadoreekin lanean jarraitzen du bidaiarien eta tripulazioaren osasuna gertutik monitorizatzeko, "herrialdeekin elkarlanean, jarraipen mediko egokia eta beharrezkoa denean ebakuazioa laguntzeko", gaineratu du zuzendari nagusiak.
Halaber, Tedrosek azpimarratu du monitorizazioa eta jarraipena egiten hasi direla bidaiariak eta jada lehorreratu direnak nola dauden kontrolatzeko, operadoreekin eta osasun-agintari nazionalekin lankidetzan. Horren harira, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen" duela azpimarratu du.
Bestalde, Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, hiru bidaiari horietako bat, ontziko medikua (hasiera batean Kanaria Uharteetara eraman behar zuten) Herbehereetara eramango dute azkenean, hobera egin baitu.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizakien artean kutsa daitekeen andui batekoa da gurutzaontziko hantabirus agerraldia
MV Hondius ontzian izandako agerraldiak hiru heriotza eragin ditu, eta OMErekin lankidetzan ari den laborategi baten arabera, Andes anduiari dagokio.
Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, lagun bati: "Ederra egin dut"
Prozesu judizialak aurrera egin du, eta akusatuak krimenaren ondorengo orduetan zer egin zuen agerian geratu da: Valentziara ihes egin nahi izan zuela zehaztu dute.
Clavijok ez du nahi hantabirusak kutsatutako gurutzaontziak Kanarietan geldialdia egitea, eta Sanchezekin premiazko bilera bat egitea eskatu du
Kanarietako presidenteak zalantzan jarri du Espainiako Gobernuak ontzia Kanarietan amarratzeko hartutako erabakia, eta eskatu du kasuaren osasun-kudeaketako protokolo-aldaketari buruz azalpenak eman ditzala berehala.
19 urteko kartzela zigorra ezarri diote Jerome Verin boxeolari ohiari, Eric Courdy hiltzeagatik
2024ko uztailaren 11n, eztabaida baten ostean, Jerome Verinek eraso egin zion Eric Courdyri autobus geltoki batean, eta sei egun koma egon eta gero hil zen.
Gutxienez 21 lagunek salaketa jarri dute Arratiko Zekorrak errugbi taldeak saldutako loteria txartelen auzian
Behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eta, horren ondorioz, 80 bat lagunek ezin izan dute oraindik saria kobratu, 10.000 euro partizipazio bakoitzagatik (2,2 milioi euro inguru guztira).
Bi ibilgailuk istripua izan dute Erandion, eta auto-ilarak daude BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean,
Ezbeharra 12. kilometroaren parean gertatu da, eta zirkulazioa murriztu behar izan dute Galdakaorako noranzkoan.
Hantabirusa agertutako gurutzaontzia Kanarietan atrakatzeko baimena eman du Espainiako Gonbernuak, eta larri dagoen medikua han artatuko dute
147 lagun daude ontzian, eta hiru hildako daude. Cabo Verden dago, eta hiruzpalau egun barru artxipelagora iristea espero dute. Bertan, larri dagoen medikua artatuko dute.
Ertzaintzak 65 urtetik gorakoen 11.976 biktimizazio erregistratu zituen 2025ean
Biktimizazio mota horretako kasuen erdiak baino gehiago 50.000 biztanletik gorako udalerrietan gertatu ziren.
Euskaltzaleon Martxak euskaltzale guztiak batu nahi ditu ekainaren 13an Iruñean
Aldarrikapena eta ospakizuna uztartuko ditu jardunaldiak, "euskaraz bizitzeko baldintzak eskatzeko eta euskaltzale izatearen harrotasuna balioan jartzeko".