Hantabirusa duten hiru bidaiari ebakuatu dituztela eta Herbehereetara bidean direla baieztatu du MOEk

Ontziko medikua ez dute azkenean Kanarietara eramango, bere osasunak hobera egin baitu. Munduko Osasun Erakundearen zuzendari nagusiak azpimarratu duenez, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen du".

Agentziak | EITB

Tedros Adhanom Ghebreyesus Munduko Osasun Erakundearen (MOE) zuzendari nagusiak jakinarazi duenez, hantabirusa izan zezaketen hiru lagunak Hondius gurutzaontzitik atera dituzte, eta Herbehereetara doaz, han arreta medikoa jasotzeko.

Tedrosek X sare sozialean adierazi duenez, ebakuazioa eta lekualdatzea MOEk, ontzi-enpresak eta Cabo Verdeko, Erresuma Batuko, Espainiako eta Herbehereetako agintariek koordinatu dute.

Momentuz, MOEk itsasontziaren operadoreekin lanean jarraitzen du bidaiarien eta tripulazioaren osasuna gertutik monitorizatzeko, "herrialdeekin elkarlanean, jarraipen mediko egokia eta beharrezkoa denean ebakuazioa laguntzeko", gaineratu du zuzendari nagusiak.

Halaber, Tedrosek azpimarratu du monitorizazioa eta jarraipena egiten hasi direla bidaiariak eta jada lehorreratu direnak nola dauden kontrolatzeko, operadoreekin eta osasun-agintari nazionalekin lankidetzan. Horren harira, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen" duela azpimarratu du.

Bestalde, Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, hiru bidaiari horietako bat, ontziko medikua (hasiera batean Kanaria Uharteetara eraman behar zuten) Herbehereetara eramango dute azkenean, hobera egin baitu.

