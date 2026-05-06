Behar baino Gabonetako Loteriako txartel gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak
Joan den abenduaren 22ko Gabonetako Loteriak milioi zaparrada utzi zuen Igorren. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak banatutako 90.693 zenbakiak 15 milioi euro utzi zituen, herrian poza eraginez. Hilabete batzuk igaro arren, oraindik bada saria kobratu ezin izan duenik, klubak behar baino 225 partizipazio gehiago saldu zituelako. Partizipazio bakoitzari 10.000 euro dagokio, eta klubak baieztatu du 80 pertsona inguru direla kaltetuak.
Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan, Arratiko Zekorrak errugbi taldeko zuzendaritzak onartu du akatsa eurena izan dela, eta egoera nola bideratu aztertzen ari direla. Dirudienez, jende askok dagoeneko kobratu du saria, baina 15 milioi euro horietatik 2,2 milioi oraindik kobratzeke daude.
Partizipazioa kontratu bat da
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan Olga Rodriguez Iuris Estudio Juridikoko Zuzenbide adituak azaldu duenez, loteria partizipazio horiek "izatez, kontratu bat dira, klubak saldutakoaren eta pertsona horrek erositakoaren artekoak" eta, ondorioz, klubak hitzartutako ordainketa bete behar duela.
Rodriguezen esanetan, zenbatekoa edozein dela ere, "kontratu horretatik eratorritako erantzukizun indibiduala" dago; hortaz, pertsona guztiek dute sariaren dagokien zatia kobratzeko eskubidea, praktikan "zor bat delako".
Era berean, nabarmendu du klubak, figura juridiko gisa —edo, hala badagokio, administratzaileek—, betebehar horiei erantzun behar diela, eta litekeena dela ordainketei aurre egiteko aseguru edo estalduraren bat izatea.
Rodriguezek gaineratu duenez, ordainketa "garaiz eta behar bezala" egin behar da, eta ordainketan atzerapenak dituztenek interesak ere eskatzeko aukera izan dezaketela. Ildo horretan, erreklamazioa ahalik eta lasterren idatziz egitea gomendatu du, burofax baten bidez eta partizipazioaren frogak erantsita, etorkizunean beharrezkoa balitz lege-bideei ekiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Auto-ilarak BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean, Erandion bi ibilgailuk istripua izan ostean
Ezbeharra 12. kilometroaren parean gertatu da, eta zirkulazioa murriztu behar izan dute Galdakaorako noranzkoan.
Espainiako Gobernuak baimena eman du Kanariar Uharteetan hantabirusa duen gurutzontzia atrakatzeko, eta larri dagoen medikua han artatzea
Ontzian 147 pertsona daude eta hiru hil dira. Cabo Verden dago, eta hiruzpalau egun barru artxipelagora iristea espero dute. Bertan, egoera larrian dagoen medikua artatuko dute.
Ertzaintzak 65 urtetik gorako pertsonen 11.976 biktimizazio erregistratu zituen 2025ean
Biktimizazio mota hauen erdia baino gehiago 50.000 biztanletik gorako udalerrietan kontzentratu ziren.
'Euskaltzaleon Martxak' euskaltzale guztiak batu nahi ditu ekainaren 13an Iruñean
Aldarrikapena eta ospakizuna uztartuko ditu jardunaldiak, "euskaraz bizitzeko baldintzak eskatzeko eta euskaltzale izatearen harrotasuna balioan jartzeko".
Gurutzaontzian hantabirusak kutsatutako hiru pertsonak Herbehereetara ebakuatuko dituzte
Espainiako Osasun Ministerioak adierazi duenez, pertsona horiek ebakuatu ondoren, "ez litzateke egongo arrazoi klinikorik" Kanariar Uharteetan eskala egiteko, Cabo Verde eta Uharteen arteko bidean "kasu sintomatiko berririk agertu ezean".
Seaskako ikasleek desobedientziara joko dute eta euskaraz erantzungo dute baxoko matematikako azterketa
Baionan dagoen Bernat Etxepare lizeoan egin duten agerraldian, Seaskako ikasleek iragarri dute desobedientziara joko dutela eta ekainaren 12an egin behar duten baxoko matematikako azterketa euskaraz egingo dutela. Azterketa guztiak frantsesez egitera behartuta daude, eta aspalditik ari dira baxoa euskaraz egiteko aldarrikapenarekin. Momentuz baina, ez dute aurrerapausorik lortu. Euskal gizarteari babesa eskatu diote, eta besteak beste, igandean Herri Urratsen izango diren mobilizazioetara batzeko deia egin dute.
Iñigo Urkulluk eta Patxi Lopezek Garaikoetxea gogoratu dute, zendu berritan
Lehendakari biek doluminak eta esker ona adierazi dituzte Carlos Garaikoetxea zendu ondoren. Iñigo Urkulluk adierazi du beretzat "gertukoa" zela Euskadiri buruzko planteamentuetan. Lopezek, berriz, "erreferentea" dela esan du.
Lekuko batek adierazi du Maialenen ustezko hiltzailea “noraezean" zebilela eta biktimari “familia aurka jartzea" leporatzen ziola
Maialenen hilketaren epaiketaren bigarren egunean, hainbat lekukok deklaratu dute. Maialen maiatzaren 27an hil zuen omen bikotekideak, Gasteizko hotel batean, 13 labankada emanda. Akusazioek diote hiltzeko asmoz jardun zuela, eta 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute. Defentsak, berriz, "errealitatetik deskonektaturik" zegoela alegatzen du.
Epaileak ikertu gisa deitu du El Bocaleko pasabidearen diseinatzailea
Egitura diseinu eta eraikuntza akatsen ondorioz erori izana posible dela adierazi du epaileak bere autoan. Ingeniariak ekainaren 5ean deklaratuko du.