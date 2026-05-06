Behar baino Gabonetako Loteriako txartel gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak

Gabonetako Loteriak 15 milioi euro utzi zituen Igorren, Arratiko Zekorrak errugbi taldeak saldutako 90.693 zenbakiari esker. Hala ere, oraindik bada saria kobratzerik izan ez duenik —guztira, 2,2 milioi euro—, klubak behar baino 225 partizipazio gehiago saldu zituelako. Klubak baieztatu du 80 pertsona inguru direla kaltetuak.
Ospakizunak Igorren, Gabonetako Loteria egunean. Argazkia: Orain.eus
Joan den abenduaren 22ko Gabonetako Loteriak milioi zaparrada utzi zuen Igorren. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak banatutako 90.693 zenbakiak 15 milioi euro utzi zituen, herrian poza eraginez. Hilabete batzuk igaro arren, oraindik bada saria kobratu ezin izan duenik, klubak behar baino 225 partizipazio gehiago saldu zituelako. Partizipazio bakoitzari 10.000 euro dagokio, eta klubak baieztatu du 80 pertsona inguru direla kaltetuak.

Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan, Arratiko Zekorrak errugbi taldeko zuzendaritzak onartu du akatsa eurena izan dela, eta egoera nola bideratu aztertzen ari direla. Dirudienez, jende askok dagoeneko kobratu du saria, baina 15 milioi euro horietatik 2,2 milioi oraindik kobratzeke daude.

Partizipazioa kontratu bat da

Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan Olga Rodriguez Iuris Estudio Juridikoko Zuzenbide adituak azaldu duenez, loteria partizipazio horiek "izatez, kontratu bat dira, klubak saldutakoaren eta pertsona horrek erositakoaren artekoak" eta, ondorioz, klubak hitzartutako ordainketa bete behar duela.

Rodriguezen esanetan, zenbatekoa edozein dela ere, "kontratu horretatik eratorritako erantzukizun indibiduala" dago; hortaz, pertsona guztiek dute sariaren dagokien zatia kobratzeko eskubidea, praktikan "zor bat delako".

Era berean, nabarmendu du klubak, figura juridiko gisa —edo, hala badagokio, administratzaileek—, betebehar horiei erantzun behar diela, eta litekeena dela ordainketei aurre egiteko aseguru edo estalduraren bat izatea.

Rodriguezek gaineratu duenez, ordainketa "garaiz eta behar bezala" egin behar da, eta ordainketan atzerapenak dituztenek interesak ere eskatzeko aukera izan dezaketela. Ildo horretan, erreklamazioa ahalik eta lasterren idatziz egitea gomendatu du, burofax baten bidez eta partizipazioaren frogak erantsita, etorkizunean beharrezkoa balitz lege-bideei ekiteko.

