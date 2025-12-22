2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) 14 milioi euro banatu ditu Igorren
Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.
90693 zenbakiak irabazi du 2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren saria. Hala, 2.500 euro egokitu dira jokatutako euro bakoitzeko, edo 50.000 euro dezimo bakoitzeko irabazleari (500.000 euro serieko), baina % 20a Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.
Toki askotan saldu da zenbaki sariduna, eta Euskal Herrian: Igorren, adibidez, 14 milioi euro utzi ditu, baita Bilbon (550.000 euro), Zumaian (500.000 euro), Arrasaten (450.000 euro), Iruñean (350.000 euro) eta Gasteizen (50.000 euro) ere, besteak beste.
Igorren, Agirre Lehendakariaren kaleko administrazioak 48 serie eta hiru dezimo zituen, 24 milioi euro baino gehiago. Horrela, Arratia bailarako Arratiko Zekorrak errugbi taldeko jokalariak izan dira saridun nagusiak, 14 milioirekin.
Serie oso bat ere saldu du Bilboko 1 zenbakiko administrazioak, Ormaetxea ospetsuak. Arduradunek azaldu dutenez, dezimo bakoitza "banan-banan" banatu dute Bilboko erdiguneko administrazio horretan, eta, beraz, baliteke "edonork" erosi izana.
Zumaian, adibidez, honela ospatu dute langileek:
Bestalde, Arrasateko 3. administrazioak 9 dezimo zituen esleituta, baina ez dituzte guztiak saldu, "sei bakarrik". Nolanahi ere, "pozik" agertu dira hirugarren sari hori "herritarren" artean banatu ahal izateagatik.
Gainera, dezimoaren azken bi zifrak edo lehenengo hirurak hirugarren sariarekin bat badatoz, 5 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko.
Noiz eta non jaso daiteke dirua?
Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean.
Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau bosgarren sarik (23112, 60649, 77715 eta 41716) 400.000 eurotik gora utzi dituzte Euskal Herrian
Lehenak, 23112ak, 180.000 euro banatu ditu Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon. 60649aren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da, eta 41716ren beste bat, Donostian . 77715 zenbakia oso banatua egon da eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da.
Igorreko errugbi taldeak 14 milioi banatu ditu hirugarren sariarekin (90693)
Hirugarren saria (90.693) oso txoko askotan banatu da. Zenbakia toki askotan saldu da. Igorren, adibidez, 14 milioi euro baino gehiago utzi ditu. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eskuratu zituen saritutako hirugarren zenbaki horretako serie guztiak.
Honela ospatu dute Leioan Gabonetako Loteriaren laugarren eta bosgarren sariak
Leioako Artea merkataritza-gunean 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bi sari banatu dituzte, zehazki, laugarren sari bat (78477) eta bosgarren bat (77715).
Autopsiaren arabera, atzo Barakaldon hilda aurkitu zuten emakumea indarkeriaz hil zuten
27 urteko gizon bat atxilotu dute gertakariekin zerikusia duelakoan. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du.
79432, Loteriako sari nagusia
Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.
160.000 euro banatu dituzte Leioan, laugarren sari bat saldu da eta (78477)
Laugarren sarietako bat Bizkaiko udalerri horretako Artea merkataritza-gunean dagoen administrazioan saldu dute. Irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). 25508 zenbakiari egokitu zaio bigarren laugarren saria, baina azken hori ez da Euskal Herrian saldu.
Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua
Zehazki, irabazle bakoitzak 125.000 euro jasoko ditu dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.
Desfileak, kalejirak eta gutunak, hiriburuetan: badatoz Olentzero eta Mari Domingi!
Hiriburuak prestatzen ari dira Gabonetako protagonistei harrera egiteko: desfileak, kalejirak eta bereziki haurrei zuzendutako harrerak udaletxeetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Gasteizerako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Ibilgailu bat galtzadatik irten da eta kilometro eta erdi inguruko auto-ilarak daude; pertsona bat zauritu da. Bestalde, N-634 autobideak itxita jarraitzen du, Zumaia eta Getaria artean, olatu handiek eragindako itsasaldeko arriskuaren ondorioz.