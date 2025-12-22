ZOZKETA BEREZIA
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) 14 milioi euro banatu ditu Igorren

Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.

EITB

Azken eguneratzea

90693 zenbakiak irabazi du 2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren saria. Hala, 2.500 euro egokitu dira jokatutako euro bakoitzeko, edo 50.000 euro dezimo bakoitzeko irabazleari (500.000 euro serieko), baina % 20a Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.

Toki askotan saldu da zenbaki sariduna, eta Euskal Herrian: Igorren, adibidez, 14 milioi euro utzi ditu, baita Bilbon (550.000 euro), Zumaian (500.000 euro), Arrasaten (450.000 euro), Iruñean (350.000 euro) eta Gasteizen (50.000 euro) ere, besteak beste.

Igorren, Agirre Lehendakariaren kaleko administrazioak 48 serie eta hiru dezimo zituen, 24 milioi euro baino gehiago. Horrela, Arratia bailarako Arratiko Zekorrak errugbi taldeko jokalariak izan dira saridun nagusiak, 14 milioirekin.

Serie oso bat ere saldu du Bilboko 1 zenbakiko administrazioak, Ormaetxea ospetsuak. Arduradunek azaldu dutenez, dezimo bakoitza "banan-banan" banatu dute Bilboko erdiguneko administrazio horretan, eta, beraz, baliteke "edonork" erosi izana.

Zumaian, adibidez, honela ospatu dute langileek:

Zumaia reparte 500 000 euros del tercer premio
Bestalde, Arrasateko 3. administrazioak 9 dezimo zituen esleituta, baina ez dituzte guztiak saldu, "sei bakarrik". Nolanahi ere, "pozik" agertu dira hirugarren sari hori "herritarren" artean banatu ahal izateagatik.

Gainera, dezimoaren azken bi zifrak edo lehenengo hirurak hirugarren sariarekin bat badatoz, 5 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko.

Noiz eta non jaso daiteke dirua?

Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean. 

Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.

