Indarkeria matxista
Nafarroako Ospitaleko jazarpen kasu batean "delitu zantzuak" ikusita, Fiskaltzara bidali du salaketa Osasun Departamentuak

Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuburu baten aurka jazarpenagatiko salaketa jarri zen, modu anonimoan, joan den abenduan. Sare sozial bateko kontuan argitaratu zen gero, eta horren berri zabaldu zen. Bertan, Nafarroako ospitale publiko horretako emakumezko mediku batek salatu zuen zerbitzuburu horren hizkerak eta jokabideak "emakumeak gutxiesten, umiliatzen eta gauzatzat jotzen" zituela, eta zuzendaritzari "ezer ez egitea" leporatzen zion, "jakitun egon arren".

Nafarroako Unibertsitate Ospitalea. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak barne ikerketa txosten bat bidali dio Fiskaltzari, mediku batek Nafarroako Unibertsitate Ospitalean bere zerbitzuburuaren aurka jarritako lan- eta sexu-jazarpenagatiko salaketa bati buruzkoa, "jarduera batzuk delitu izan daitezkeen zantzuak" aurkitu baititu.

Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuburu baten aurka jazarpenagatiko salaketa jarri zen joan den abenduan, modu anonimoan. Gero, zen sare sozial bateko kontuan argitaratu eta horren berri jakin zen. 

Bertan, Nafarroako ospitale publiko horretako emakumezko mediku batek salatu zuen zerbitzuburu horren hizkerak eta jokabideak "emakumeak gutxiesten, umiliatzen eta gauzatzat jotzen" zituela, eta zuzendaritzari, "ezer ez egitea" leporatzen zion, "jakitun egon arren".

Horrek Osasunbidea Nafarroako Osasun Zerbitzuaren “Lan inguruneko gatazka, jazarpen edo bestelako barne indarkeria egoerak prebenitzeko, ebazteko eta horien jarraipena egiteko prozeduran” kasu horietarako aurreikusitako ikerketa batzorde bat sortzea eragin zuen. 

Joan den ostegunean Fernando Dominguez Osasun kontseilariak Nafarroako Parlamentuan osoko bilkuran gogorarazi zuenez, batzorde hori hainbat hilabetez aritu da lanean, elkarrizketak egiten eta kasua ikertzen, 50 bat pertsonak hartu dute parte prozesuan. Orain ikerketa batzordeak lana amaitu du, eta txosten batean jaso ditu ondorioak, prozedurak ezartzen duenari jarraiki. 

"Zenbait jarduera delitu izan daitezkeen zantzuak" ikusi dituela eta, Fiskaltzari igorri dio txostena. Eta, era berean, administrazio mailan, dagozkion ekintzak izapidetzen ari direla jakinarazi du, eta adierazi du horiek betetzen direnean emango dela horien berri.  

Gainera, atzo, asteartea, batzordearen idazkaritzak oharra bidali die ikerketa batzordean parte hartu duten guztiei, Fiskaltzan prozedura hasteak berekin zer dakarren jakinarazteko, baldin eta delitu zantzurik dagoela uste badu. Jakinarazi die, esaterako, pertsona horiek deklaratzera dei ditzaketela eta ikerketa batzordean egin dituzten adierazpenak berrikus ditzaketela. "Osasunbidea Nafarroako Osasun Zerbitzuak indarrean dagoen protokoloan ezarritako urratsak egin ditu, eta txostena egin ondoren kasu horietarako aurreikusitako jarduteko moduan jardun ere", azpimarratu du Sailak.

