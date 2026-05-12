2030eko Munduko Futbol Txapelketa

Insaustik airean utzi du 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako Donostiaren hautagaitza: “Zer ekarriko duen aztertu egin behar da”

Alkateak “zuhur eta zorrotz” aztertu nahi du ekitaldiak ekonomian, logistikan eta gizartean izango duen eragina; PSE-EEk, berriz, Donostiaren hautagaitza irmoago babestea eskatu du.

SAN SEBASTIÁN, 20/03/2026.- Vista del estadio de Anoeta en San Sebastián este viernes, en el que una delegación de la FIFA ha visitado las instalaciones del estadio como candidato a sede para el Mundial 2030. EFE/Javier Etxezarreta
Reale Arenako ikuspegia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Donostiako Udalak zabalik du hiria 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukera, baina Jon Insausti alkateak adierazi du behin betiko erabakia hartu aurretik ekitaldiaren ondorioak eta inplikazioak sakon aztertu behar direla. 

Alkatearen esanetan, Udala hitzordu handi horrek ekar ditzakeen ondorio “positiboak” zein “negatiboak” ari da aztertzen, eta eztabaidari “serio, zorrotz eta garden” heldu behar zaiola defendatu du.

Insaustik nabarmendu du hiriak baduela nazioarteko ekitaldiak antolatzeko esperientzia, hala nola Zinemaldia, Jazzaldia eta Donosti Cup, eta, horrenbestez, kudeaketa- eta logistika-gaitasun nahikoa duela. 

Hala ere, ohartarazi du Munduko Txapelketa ez dela "edozein ekitaldi”, eta behin betiko erabakia hartu aurretik alderdi ekonomikoak, fiskalak, juridikoak, mugikortasunari lotutakoak eta azpiegiturei dagozkienak ebaluatu egin behar direla.

Alkateak azaldu duenez, Udalak dagoeneko bi txosten helarazi dizkio FIFAri —bat gobernantzari buruzkoa eta bestea juridikoa—, eta orain ekonomiko arloko hirugarren dokumentu batean ari dira lanean; aurreikuspenen arabera, hilaren amaieran entregatuko dute. 

Insaustiren arabera, azterketa elkarlanean egiten ari dira Udala eta FIFA bera, Donostiak txapelketaren egoitza izateko baldintza guztiak betetzen dituen ebaluatzeko.

Bestalde, Ane Oyarbide bozeramaile sozialistak alkateari eskatu dio hautagaitza “irmoago” defenda dezala. Oyarbideren ustez, Munduko Txapelketa “aukera handia” da tokiko ekonomia suspertzeko, merkataritza indartzeko eta azpiegiturak hobetzeko. Gainera, deitoratu egin du alkateak orain arte estrategikotzat jotzen zen proiektuaren inguruan zegoen “adostasun instituzionala” zalantzan jarri izana.

Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak

Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.

