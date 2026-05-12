Emakume bat bortxatu dutela salatu du Mondragon Unibertsitateak
Bortxaketa ostiralean gertatu zen. Elkarretaratzeak deitu dituzte gaur goizeko 12:00etarako HUEZI osatzen duten Eskoriatzako, Aretxabaletako eta Bilboko fakultateen aurrean.
Mondragon Unibertsitateak astearte honetan jakinarazi du Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko (HUEZI) emakume bat bortxatu zutela pasa den ostiralean. Unibertsitateak ikasle eta langileei bidalitako barne ohar baten bidez eman du gertatutakoaren berri.
Gertatutakoa salatzeko eta biktimari elkartasuna adierazteko, gaitzespen elkarretaratzeak deitu dituzte gaur goizeko 12:00etarako HUEZI osatzen duten Eskoriatzako, Aretxabaletako eta Bilboko fakultateen aurrean.
Gertatutakoaren aurrean Unibertsitateak "gaitzespen eta arbuio irmoena” adierazi du eta babes osoa helarazi dio erasoa jasan duen emakumeari eta haren ingurukoei. Era berean, beharrezko baliabide guztiak bere esku jarri dituela nabarmendu du, eta espero duela gertakariak argitzeko jardunak “azkar” garatzea eta dagozkion erantzukizunak argitzea.
Oharrean azpimarratu dute indarkeria matxista ez dela “gertaera isolatu bat”, baizik eta emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko zein psikologikoaren aurka egiten duen “egiturazko arazo” baten adierazpena. Era berean, hezkuntza erakundea den aldetik, giza duintasuna eta benetako berdintasuna sustatzeko konpromisoa berretsi du Mondragon Unibertsitateak. Nabarmendu dutenez, lanean jarraituko dute campusak “indarkeriarik gabeko gune” izan daitezen eta jokabide sexistak errotik kentzeko balioetan hezten.
Hilabeteko epean Mondragon Unibertsitateko komunitatearekin lotuta salatzen den bigarren sexu erasoa da. Izan ere, apirilean jakinarazi zuten Oñatiko Enpresagintza fakultateko irakasle bati bortxaketa saiakera egin ziotela fakultateko aparkalekuan. Kasu hartan, Ertzaintzak 51 urteko gizonezko bat atxilotu zuen.
